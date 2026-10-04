龍科三期帶動需求！桃市府再推龍潭大昌路區徵 盼過半地主支持

因應龍潭科學園區三期推動，桃市府重啟大昌路西側農業區整體開發案地主意願調查。都發局今表示，該案規畫11.81公頃，包含產業專用區、住宅、社宅及交通轉運設施，但前兩次調查同意與不同意地主均未過半，超過4成未表態，開發進度因此受阻，市府將於10月7日再辦2場說明會，希望爭取過半地主支持，讓計畫續送中央審議。

都發局表示，龍潭都市計畫區鄰近龍潭科學園區，住宅區開發度已逾9成，加上地方有國道客運轉乘中繼站需求，因此規畫於大昌路西側農業區進行整體開發，面積共11.81公頃，其中4.19公頃劃設產業專用區，供觀光、人工智慧等相關產業發展，另設交通轉運站及停車場，並規畫1.89公頃住宅區及0.59公頃社會住宅，預計可提供1444人居住，全區依中央規定採區段徵收方式開發。

都發局指出，本案都市計畫變更方案2020年12月17日獲內政部都市計畫委員會專案小組審查通過，後續由內政部土地徵收審議小組審議區段徵收可行性。2024年中央要求市府先調查地主意願，市府因此於去年2月及10月兩度寄發問卷，回收率約5成，同意與不同意的地主比例差距不大，但雙方均未過半，另有超過4成地主未表態，使計畫推動進度受阻。

都發局都市計畫科長賴芳美表示，隨龍科三期計畫持續推動，高科技產業進駐後，預期將增加龍潭地區通勤、就學、居住及生活機能需求，市府因此將大昌路西側農業區整體開發案列為龍科三期相關計畫。近期地方對開發進度詢問度再度升高，市府藉此重新辦理意願調查，並委託專業廠商協助整合地方意見，希望提高地主參與及表態比例，達成過半地主同意目標。

賴芳美說，市府已於9月18日寄發意願調查表及說明資料，10月7日下午2時及6時，將在龍潭區中山第一市民活動中心舉辦2場意願調查說明會，土地所有權人及民眾均可參加，後續另設工作服務站提供現場諮詢。若取得地主支持並經內政部都委會審定，將由市府地政局接續辦理區段徵收作業。