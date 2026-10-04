快訊

獨／醞釀復工？中聯公開徵聘食品技師 中市：中聯兩度申請但並未同意

台股5萬點要來了？他賠錢畢業又想「借錢進場」 網友急勸：不如買ETF

年過40變潮男 祖克柏戴金鍊穿燈籠褲 預告Meta品牌重塑

聽新聞
0:00 / 0:00

龍科三期帶動需求！桃市府再推龍潭大昌路區徵 盼過半地主支持

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府推動龍潭大昌路西側農業區整體開發案，過去地主意願調查同意與不同意比例均未過半，市府將再舉辦說明會及意願調查，爭取地主支持。圖／桃園市都發局提供
桃市府推動龍潭大昌路西側農業區整體開發案，過去地主意願調查同意與不同意比例均未過半，市府將再舉辦說明會及意願調查，爭取地主支持。圖／桃園市都發局提供

因應龍潭科學園區三期推動，桃市府重啟大昌路西側農業區整體開發案地主意願調查。都發局今表示，該案規畫11.81公頃，包含產業專用區、住宅、社宅及交通轉運設施，但前兩次調查同意與不同意地主均未過半，超過4成未表態，開發進度因此受阻，市府將於10月7日再辦2場說明會，希望爭取過半地主支持，讓計畫續送中央審議。

都發局表示，龍潭都市計畫區鄰近龍潭科學園區，住宅區開發度已逾9成，加上地方有國道客運轉乘中繼站需求，因此規畫於大昌路西側農業區進行整體開發，面積共11.81公頃，其中4.19公頃劃設產業專用區，供觀光、人工智慧等相關產業發展，另設交通轉運站及停車場，並規畫1.89公頃住宅區及0.59公頃社會住宅，預計可提供1444人居住，全區依中央規定採區段徵收方式開發。

都發局指出，本案都市計畫變更方案2020年12月17日獲內政部都市計畫委員會專案小組審查通過，後續由內政部土地徵收審議小組審議區段徵收可行性。2024年中央要求市府先調查地主意願，市府因此於去年2月及10月兩度寄發問卷，回收率約5成，同意與不同意的地主比例差距不大，但雙方均未過半，另有超過4成地主未表態，使計畫推動進度受阻。

都發局都市計畫科長賴芳美表示，隨龍科三期計畫持續推動，高科技產業進駐後，預期將增加龍潭地區通勤、就學、居住及生活機能需求，市府因此將大昌路西側農業區整體開發案列為龍科三期相關計畫。近期地方對開發進度詢問度再度升高，市府藉此重新辦理意願調查，並委託專業廠商協助整合地方意見，希望提高地主參與及表態比例，達成過半地主同意目標。

賴芳美說，市府已於9月18日寄發意願調查表及說明資料，10月7日下午2時及6時，將在龍潭區中山第一市民活動中心舉辦2場意願調查說明會，土地所有權人及民眾均可參加，後續另設工作服務站提供現場諮詢。若取得地主支持並經內政部都委會審定，將由市府地政局接續辦理區段徵收作業。

龍科 都市計畫 社宅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國土署：住宅照顧政策多元發展 不反對桃園可負擔宅

中市10月徵才30場接力登場　200家次企業釋逾7,000職缺

新北美樂地2.0活化新莊、板橋土地 打通道路瓶頸 增設YouBike站

台南鐵路迎百年變革！地面鐵軌、平交道、陸橋怎麼拆一次看

相關新聞

龍科三期帶動需求！桃市府再推龍潭大昌路區徵 盼過半地主支持

因應龍潭科學園區三期推動，桃市府重啟大昌路西側農業區整體開發案地主意願調查。都發局今表示，該案規畫11.81公頃，包含產業專用區、住宅、社宅及交通轉運設施，但前兩次調查同意與不同意地主均未過半，超過4成未表態，開發進度因此受阻，市府將於10月7日再辦2場說明會，希望爭取過半地主支持，讓計畫續送中央審議。

新竹市國慶升旗10月10日登場 金城一路、二路交通管制

迎接一年一度的雙十國慶，新竹市政府將於10月10日上午7時在東區金城一路舉辦「2026雙十國慶升旗典禮」，市長高虹安邀請市民朋友攜家帶眷共襄盛舉，一同迎接國慶日。為維護活動期間交通秩序及市民通行安全，市府交通處提前規劃交通管制及疏導措施，提醒用路人提早掌握管制路段及替代道路，建議前往活動現場的民眾多加利用大眾運輸，共同打造安全、順暢的國慶活動環境。

轉租社宅 桃市府「硬起來」趕人提告

桃園社會住宅一戶難求，市府發現租戶轉租當二房東情況層出不窮，解約趕人和提告民事求償仍難遏止，決定「硬起來」加告刑事詐欺、偽造文書等罪，已有一案送桃園地檢署偵辦，呼籲投機者莫心存僥倖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。