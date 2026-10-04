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桃園平鎮公所表揚長青敬老楷模 百歲人瑞長年濟弱扶貧獲獎

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
平鎮區公所表揚今年度長青楷模。圖／平鎮區公所提供
平鎮區公所表揚今年度長青楷模。圖／平鎮區公所提供

重陽佳節即將到來，各地紛紛舉辦敬老活動。桃園市平鎮區公所為弘揚崇老敬老精神，昨天舉辦長青敬老楷模表揚大會，其中最高齡獲獎的百歲人瑞長青楷模鍾劉廷妹長年扶弱濟貧，還曾撙節丈夫喪葬費用作為學校清寒獎助學金所用，令人敬佩。

平鎮區長蕭巧如說，高齡社會來臨，市府持續長者照顧及老人福利的推動，且積極培養敬老愛老的風氣。今年表揚活動以「歲月凝暉 福耀平鎮」的意念串聯整場大會，由充滿熱情活力的雲南傳統舞蹈開場，及親子客語創作歌手岳均，帶來溫暖旋律與生活化歌聲，現場充滿歡樂氣氛。

獲選敬老與長青楷模者都有不同的生命故事。百歲長青楷模鍾劉廷妹女士來自北勢里，她勤儉持家、扶弱濟貧；丈夫過世時，她化小愛為大愛，撙節喪葬費用，剩餘款項捐贈予中壢、南勢國小及平鎮國中，設立清寒獎學金；聽聞鄰里有困難，出錢出力，以實際行動回饋社會。

桃園市副市長王明鉅代表市長張善政親自頒贈獎牌給本次最高齡的百歲長青楷模鍾劉廷妹女士，不僅象徵著對世紀長者的尊崇，百歲典範的現身，更為活動注入滿滿的福氣與溫暖。王也感謝受獎楷模們長年以來對社會的奉獻與無私付出，並祝福每位受獎者身心康泰、富貴安康。

另，來自建安里的退休企業家梁進卿先生，自幼苦拚創業，退休後戮力投身公益，創立「通濟橋行善協會」，為弱勢、獨居長者籌措急難慰問金與物資，並捐助禮金給高齡長者、弱勢家庭，堪為楷模典範。

此外，來自貿易里的敬老楷模游家菁女士，擔任貿易社區發展協會理事長，深耕地方十餘年，從據點安排、場地清潔及課程籌畫均親力親為從不間斷，用愛心與耐心鼓勵長者走出家門，讓志工服務成為人生中踏實的付出。

平鎮區公所指出，桃園市政府積極打造友善高齡健康城市，致力全面升級桃園敬老愛心卡；自明年1月1日起，新增醫療補助、肌力訓練課程及農會健康採購等服務，並將愛心計程車補助提高至每趟90點。市府在維持四節敬老禮金制度的同時，持續優化敬老愛心卡服務，透過兩項政策相輔相成，兼顧長者生活照顧與健康促進，將打造六都最完整的長者照顧制度。

平鎮區公所表揚今年度敬老楷模。圖／平鎮區公所提供
平鎮區公所表揚今年度敬老楷模。圖／平鎮區公所提供

桃園市副市長王明鉅與平鎮區長蕭巧如向百歲人瑞長青楷模鍾劉廷妹女士送上祝福。圖／平鎮區公所提供
桃園市副市長王明鉅與平鎮區長蕭巧如向百歲人瑞長青楷模鍾劉廷妹女士送上祝福。圖／平鎮區公所提供

平鎮 扶貧 人瑞

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