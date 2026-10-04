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桃園逾2000路口換雙色溫LED路燈 守護高肇事點夜間安全

中央社／ 桃園4日電

桃園市養工處今天表示，有鑒於交通事故多發生於路口，且夜間視線較差，市府於高肇事及人車頻繁路口換裝雙色溫LED路燈，目前完成逾2000處，高肇事路口夜間事故率下降約2至3成。

桃園市政府養護工程處發布新聞稿表示，考量傳統單一色溫照明在特定天候或夜間背景下，容易讓駕駛人產生視覺疲勞或對路口動態感知遲鈍，雙色溫LED路燈採5000K白光搭配不同色溫光源組合與視覺對比，導入明暗視覺科學理論提升景深與辨識度，強化路口與周遭環境顯眼度，提升行車駕駛警示，確保行人穿越路口時的防護與安全。

養護工程處指出，相關措施採分階段推動，先於各行政區主要幹道試辦，並長年觀察高肇事路口成效後，再擴大至前200名易肇事路口及無號誌路口辦理，其中高肇事路口夜間事故率顯著下降2至3成。

養護工程處說，後續因應各地固定人群特性，目前已將雙色溫LED路燈拓展至全市316所大專院校、高中職、國中小及市立幼兒園通學廊道、26座醫院周邊，以及包含桃園觀光夜市、中原夜市及興仁花園夜市等73處夜市商圈，目前已於2000餘處路口換裝雙色溫LED路燈，後續將持續依肇事資料及人車通行特性改善照明，降低交通事故風險。

LED 桃園 交通事故

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