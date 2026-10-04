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竹北經驗成地方治理品牌 鄭朝方：建設做好才是治理

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
福德圖書館為例，市公所爭取客委會補助並投入自籌款改造後，每日平均入館人次從300人暴增至1500人，單日最高更突破2500人次。圖／鄭朝方競選團隊提供
福德圖書館為例，市公所爭取客委會補助並投入自籌款改造後，每日平均入館人次從300人暴增至1500人，單日最高更突破2500人次。圖／鄭朝方競選團隊提供

繼昨日百工百業與十三鄉鎮市「縣民主委」齊聚，表達對「竹北經驗，竹縣實現」的熱烈期待，這份渴望並非憑空而來。事實上，竹北的城市治理實績早已跨越區域，形成品牌，包含從南到北各機關組織、民意機關與學術團隊，都曾陸續前來竹北考察見學，讓「竹北經驗」躍升為地方治理的新方向。

民進黨​新竹縣長參選人鄭朝方表示，他從不認為「外國月亮比較圓」，觀摩先進城市不是照單全收，而是結合在地需求，打造竹北獨有的城市語彙。他指出，美學不一定要花大錢，而是將美感融入建設細節，「把工程做完是進度，把工程做好才是治理。」

​以福德圖書館為例，市公所爭取客委會補助並投入自籌款改造後，每日平均入館人次從300人暴增至1500人，單日最高更突破2500人次。鄭朝方強調，使用者願不願意停留，就是檢驗建設成效最直接的指標。

​從上任初期向外取經，到如今竹北的匹克球場、公園美學、城市活動，以及取得專利的「竹北燈」與「自由之花」景觀燈，都成為各地前來交流的議題。鄭朝方認為，見學是融會貫通「從0到1，再從1做到10」，讓城市建立專屬辨識度，讓人一看就知道：「這是很竹北，這就是竹北的調調。」

​鄭朝方強調，這幾年實際走進市政，更清楚地方治理必須從需求出發。從昨日十三鄉鎮市縣民主委們的期盼，到外縣市民代與代表會的肯定，都是一步一步做出來的改變。這次他帶著「有史以來第一位鄉鎮市行政首長」的實戰歷練投入縣長選舉，盼能讓縣府更貼近地方，將竹北驗證成功的改變，帶向全新竹縣。

鄭朝方認為，見學是融會貫通「從0到1，再從1做到10」，讓城市建立專屬辨識度，讓人一看就知道：「這是很竹北，這就是竹北的調調。」圖／鄭朝方競選團隊提供
鄭朝方認為，見學是融會貫通「從0到1，再從1做到10」，讓城市建立專屬辨識度，讓人一看就知道：「這是很竹北，這就是竹北的調調。」圖／鄭朝方競選團隊提供

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