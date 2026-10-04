新竹市國慶升旗10月10日登場 金城一路、二路交通管制

迎接一年一度的雙十國慶，新竹市政府將於10月10日上午7時在東區金城一路舉辦「2026雙十國慶升旗典禮」，市長高虹安邀請市民朋友攜家帶眷共襄盛舉，一同迎接國慶日。為維護活動期間交通秩序及市民通行安全，市府交通處提前規劃交通管制及疏導措施，提醒用路人提早掌握管制路段及替代道路，建議前往活動現場的民眾多加利用大眾運輸，共同打造安全、順暢的國慶活動環境。

高虹安表示，國慶是全國共同慶祝的重要日子，市府持續完善各項活動及交通安排，歡迎市民朋友在國慶日上午一同來到金城一路參與升旗典禮，以行動歡慶國家重要節日。市府也將做好交通疏導及安全維護工作，讓市民能安心參與活動、歡度國慶。

高虹安說明，配合國慶升旗典禮舉行，將進行周邊道路交通管制，10月9日（星期五）9時至10月10日（星期六）14時，封閉金城一路（金城三路至金城一路52巷）；另於10月10日（星期六）5時至14時，封閉金城二路。管制期間請用路人提前改道，建議行駛光復路等替代道路，並依現場交通指揮通行。

在大眾運輸方面，交通處建議前往會場的民眾可搭乘2路、182路、先導公車A、藍線及藍1區等公車路線，於「金城新村口站」下車後，步行約300公尺即可抵達活動會場，市府鼓勵民眾優先搭乘大眾運輸，減少周邊道路車流及停車需求，讓交通更加順暢。

自行開車前往的民眾，則可利用金城一路路邊停車場或城市車旅NOVA站停車場停車，再步行前往活動會場。由於活動期間周邊道路預期將有較多車流及人潮，提醒民眾提早出門並預留交通時間，避免影響行程。

市府補充，活動期間將視現場車流、人潮及道路通行情形，彈性調整交通疏導及管制措施，請用路人留意最新交通資訊，並遵循現場員警及義交人員指揮，共同維護道路通行秩序及行人安全。誠摯邀請市民朋友共度國慶佳節，一同參與升旗典禮，歡慶2026雙十國慶。