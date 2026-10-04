轉租社宅 桃市府「硬起來」趕人提告

桃園社會住宅一戶難求，市府發現租戶轉租當二房東情況層出不窮，解約趕人和提告民事求償仍難遏止，決定「硬起來」加告刑事詐欺、偽造文書等罪，已有一案送桃園地檢署偵辦，呼籲投機者莫心存僥倖。

桃園現有社宅約四三七四戶，主要分布在桃園、中壢、八德、龜山、平鎮及楊梅等行政區，自二○二一年十月至今年七月共發生三件轉租案，今年八月八德二號社宅又新增一件；據查，社宅保全在配送住戶郵件時，發現某戶郵件姓名與合約租戶、登記家庭成員不同，通報住宅及都市更新中心後，調閱大樓門禁、電梯等監視器確認實際入住者非租戶，全案曝光。

住都中心表示，有問題的社宅承租者接到市府訪談後，不僅是從其他地方回社宅，還沒社宅大樓管控磁扣，連大門都進不了。更誇張的是，該租戶連自己租的房子在哪都找不到，對社宅一切設施都很陌生，訪談人員拿出監視器畫面質疑轉租。

據查，該租戶以每月三千元的價格承租八德二號宅一房型的社宅，曾續約一次，至今已租四年。同樣房型在周邊一般出租套房市場行情約一、二萬元，約訪人員懷疑租戶不法獲利高達數十萬元，但他與實際居住者僅坦承轉租一事，對實際租金隻字不提。

住都中心執行長邱英哲表示，社宅是照顧弱勢與安定市民居住的重要公共資源，任何轉租或借名承租行為，不僅違反契約，更侵犯等待社宅的民眾權益，絕不寬貸。本案除了解約趕出違法者，涉及刑事部分已具狀向桃園地檢署提告，民事部分也將持續追討租戶不當得利，以維護居住正義及公平原則。