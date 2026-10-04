鄭朝方邀縣民當主委 徐欣瑩與楊文科同台

新竹縣長選舉，藍綠周末拚場！民進黨鄭朝方昨成立競選總部，活動不見黨內大咖，而是十三鄉鎮市、百工百業代表擔任主委，強調「最大咖就是新竹縣民」；國民黨徐欣瑩則與縣長楊文科出席親子科技嘉年華，承諾未來推動室內兒童樂園，增加親子活動空間。

鄭朝方細數竹北市長任內建設，包括仁義市場、黃金通學線、中正東地下道、星際公園、風雨籃球場、縣福公園與福德圖書館等，強調建設不能只完成工程，更要進入市民生活，成為民眾有感的改變。

「獲縣民支持，將加快建設腳步，把竹北經驗擴大至十三鄉鎮市。」鄭朝方昨推出多項政見，包括推動湖口第二交流道、二重交流道，也提出YouBike前卅分鐘免費。教育方面主張減輕教師行政負擔，整合早療服務，將幼兒園特教助理員支援從每天四小時增至八小時，另規畫增二座完全中學，計畫將豆子埔溪打造成鴨川。

新竹縣長選戰周末拚場，國民黨參選人、立委徐欣瑩今與縣長楊文科同台出席親子科技嘉年華。圖／徐欣瑩團隊提供

徐欣瑩昨出席「二○二六Future Kids Expo親子探索未來科技嘉年華」，與楊文科同台，不少家長熱情相迎，爭相合照，氣氛熱絡溫馨；楊文科致詞時細數竹縣教育與交通建設成果，感謝徐在中央爭取經費，徐在致詞時也肯定楊八年來對教育盡心盡力，讓竹縣教育發展不斷邁進。

徐欣瑩指出，本次活動結合了ＡＩ學習、科技體驗與體能探索，期盼能為孩子帶來多元啟發，讓每個孩子的天賦與潛能都能充分發揮。她也承諾，未來將積極推動打造室內兒童樂園，為在地家庭增加更多豐富優質的假日親子活動空間。