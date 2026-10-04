選舉倒數 張善政、黃世杰談建設隔空交火

選舉倒數，賴清德總統連兩天到桃園，為同黨市長參選人黃世杰輔選。賴總統表示，桃園過去三年多按下停止鍵，市政滿意度六都末段班。黃世杰說，桃園建設延宕，還要繼續空轉嗎？國民黨桃園市長張善政昨公布政治獻金專戶，他強調執政四年沒花時間包裝自己，盼大家繼續「挺善良」。新聞處長羅楚東說，政治口水對桃園沒有幫助。

賴總統昨晚出席黃世杰南桃園競選總部成立，現場湧入上萬名支持者。賴總統前天到龜山區顯應祖師廟參香，稱讚黃能力優秀，許願能高票當選。

賴清德表示，桃園應該往前衝，就像鄭文燦當市長一樣，但桃園過去三年來按下停止鍵，重大建設無法如期完工，市民滿意度六都末段班；他推薦黃世杰四十七歲，年輕有衝勁，而且住在桃園，選年輕有活力的市長，與桃園全國最年輕直轄市才相符。

黃世杰說，桃園市長換成當過行政院長的張善政，軌道建設延宕，幽靈公車天怒人怨，未來要繼續空轉嗎？他批評張善政彷彿過退休生活，被拍到住在新店、在新北逛超市，讓他再當一任，會全心投入打拚嗎？

張善政昨出席平鎮地方健走活動，黃世杰也到場，張與藍綠民代在台上拍照時，主動邀請黃世杰上台合影。台鐵平鎮臨時站昨啟用，黃世杰與交通部長陳世凱從中壢搭火車到平鎮站，再次與張善政同台。

張善政昨天在臉書公布政治獻金專戶，懇請民眾再支持。張善政說，四年前把畢生專業與經驗奉獻給桃園，執政四年，他也沒有把時間花在包裝自己，而是把該做的事情往前推進；四年前的承諾逐項實現，桃園不能停在這裡，希望大家繼續和他並肩同行。

桃園市新聞處長羅楚東表示，政治口水對桃園的發展沒有幫助，就讓黃世杰與中央高官繼續相互唱和，在造勢場合自得其樂，市府團隊不會被政治攻擊影響，會繼續默默做事，以實際的作為讓桃園前進。