桃園市新屋區首件公設保留地解編 將打造兒童遊樂區、公園設施

新竹市棒球場案偵辦近4年，高檢署昨駁回再議，前市長林智堅不起訴確定。林也在Threads發文「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。竹市府回應，刑事、行政及履約責任層次不同，監察院已認定球場有重大違失，後續仍將依民事及契約程序向廠商求償。

2026-10-03 15:48