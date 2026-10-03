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桃園市新屋區首件公設保留地解編 將打造兒童遊樂區、公園設施

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市地政局今舉辦「桃園市第52期新屋區新屋市地重劃區」開工動土祈福典禮。記者江婉儀／攝影
桃園市地政局今舉辦「桃園市第52期新屋區新屋市地重劃區」開工動土祈福典禮。記者江婉儀／攝影

桃園市地政局今舉辦「桃園市第52期新屋區新屋市地重劃區」開工動土祈福典禮，市長張善政今出席活動，地政局表示，這是新屋首件重劃公共設施保留地解編案，將有效活化新屋核心地區土地，預計2027年上半年完工。

本區位於中興北路上，毗鄰新屋國小，總面積約0.43公頃，原為1982年發布實施都市計畫內兒童遊樂場用地，經都市計畫通盤檢討，採公辦市地重劃方式解編開發。

張善政指出，有許多土地被畫設為公共設施保留地後，數十年無法動用，市府地政局近年非常積極盤點全市已無保留必要的公保地，採快馬加鞭方式加速解編，切出更有價值的土地還給原地主。除了前幾日推動的八德區大福案、今日的新屋案之外，下周也將推動平鎮區一心案，持續落實還地於民政策。

張善政說明，本次重劃土地面積雖僅約0.4多公頃，但對新屋地區發展至關重要，因為就在新屋國小旁，閒置長達44、45年，如今終於動工，預計明年4月即可完工，將打造打造兒童遊樂區與公園設施，與重劃工程同步完工，為學校周邊及在地鄉親提供休憩空間，並將將其中約0.2多公頃土地劃還原地主興建住宅，吸引更多人口遷入，促進在地社區繁榮。

桃園市地政局今舉辦「桃園市第52期新屋區新屋市地重劃區」開工動土祈福典禮。記者江婉儀／攝影
桃園市地政局今舉辦「桃園市第52期新屋區新屋市地重劃區」開工動土祈福典禮。記者江婉儀／攝影

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