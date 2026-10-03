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外籍生通學安全升級 新竹市監理站把「真實路口」搬進大學

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為提升外籍學生在台交通安全觀念，新竹市監理站昨攜手新竹市警察局前進中華大學。圖／新竹市監理站提供
為提升外籍學生在台交通安全觀念，新竹市監理站昨攜手新竹市警察局前進中華大學。圖／新竹市監理站提供

為提升外籍學生在台交通安全觀念，新竹監理站昨攜手新竹市警察局前進中華大學，透過交通安全課程、情境影片及「路口實境地墊」互動體驗，模擬大型車死角、路口停讓等情境，協助外籍學生熟悉台灣交通規則及通學風險。

新竹市監理站指出，外籍學生來台求學後，機車及步行常是日常通勤方式，但面對不同交通規則、陌生道路環境、複雜路口及大型車視線死角，若不熟悉相關規定，容易增加用路風險。

此次活動打破傳統單向講授方式，將「路口實境地墊」搬進校園，搭配模擬影片及實際交通案例，讓學生分別從駕駛人、行人角度認識道路危險。

現場模擬多項常見交通情境，包括行人邊走邊滑手機通過行人穿越道、機車未依規定兩段式左轉、車輛未遵守路權，以及機車騎士因大型車遮蔽視線，未能及時發現行人等，讓外籍學生體會路口疏忽可能造成的事故風險，建立「預判危險、主動防禦」觀念。

新竹市監理站提醒，騎乘機車或駕車行經路口應牢記「慢、看、停」，接近路口先減速、觀察周遭人車及視線死角，遇行人穿越務必停車禮讓；行人則應做到「停、看、聽」，遵守交通號誌並專心注意路況，避免邊走邊滑手機。

新竹市監理站長黃友川表示，外籍學生初到台灣，對道路交通規則及用路習慣可能較陌生，希望透過交通安全課程與實境模擬，讓學生更容易理解台灣交通環境及重要規則，並將防禦駕駛、安全用路觀念落實於日常生活。

監理站表示，未來將持續結合學校及相關單位辦理交通安全宣導，深化外籍學生交通安全教育，協助外籍朋友熟悉台灣交通規則與用路環境。

此次活動打破傳統單向講授方式，將「路口實境地墊」搬進校園，搭配模擬影片及實際交通案例。圖／新竹市監理站提供
此次活動打破傳統單向講授方式，將「路口實境地墊」搬進校園，搭配模擬影片及實際交通案例。圖／新竹市監理站提供

此次活動打破傳統單向講授方式，將「路口實境地墊」搬進校園，搭配模擬影片及實際交通案例。圖／新竹市監理站提供
此次活動打破傳統單向講授方式，將「路口實境地墊」搬進校園，搭配模擬影片及實際交通案例。圖／新竹市監理站提供

此次活動打破傳統單向講授方式，將「路口實境地墊」搬進校園，搭配模擬影片及實際交通案例。圖／新竹市監理站提供
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外籍生 監理站 新竹

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