林智堅新竹棒球場不起訴確定 市府：監察院認定重大違失

新竹市棒球場案偵辦近4年，高檢署昨駁回再議，前市長林智堅不起訴確定。林也在Threads發文「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。竹市府回應，刑事、行政及履約責任層次不同，監察院已認定球場有重大違失，後續仍將依民事及契約程序向廠商求償。

新竹地檢署偵辦新竹市立棒球場工程案，今年8月偵結，查出營造、監造公司4人涉嫌在施工日誌及監造紀錄登載不實，涉犯行使業務上登載不實文書罪，予以緩起訴處分，並命4人在收到執行緩起訴處分命令通知書後2個月內，各向公庫支付4萬元。

至於林智堅等人遭告發涉圖利部分，檢方調查認為，棒球場工程雖多次追加預算，但各次契約變更均未違反政府採購法相關規定；經通訊監察、金流比對、搜索及帳務分析，也未發現林智堅或其他竹市府人員與營造、監造公司間有不法金流、收賄或圖利事證，因此予以不起訴處分。

竹檢依職權提起再議，台灣高等檢察署昨審查認定原不起訴處分並無不當，駁回再議，林智堅等人不起訴處分確定。林智堅隨後在Threads發文表示：「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。」

新竹市政府則表示，刑事責任、行政責任與工程履約責任，本來就是不同層次的問題。監察院今年7月調查指出，當年棒球場存在未依規定驗收即啟用、設計施工未達契約效能標準，以及專案管理、監造與工程變更等問題，認定有重大違失並糾正新竹市政府及運動部。

市府強調，監察院正式糾正所認定的「重大違失」，並不會因刑事案件不起訴而消失；施工及監造相關人員的不實登載行為，也已有司法程序處理。市府該向廠商求償的部分，後續仍會依民事及契約程序辦理。

市府表示，目前棒球場改善工程已完成，球場也已進行首場比賽，現階段最重要的工作，是把球場真正做好，讓球員能安心回到場上、球迷重新走進球場，「還市民一個棒球場」。