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3千元租社宅當二房東 桃市府「硬起來」趕人告詐欺

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德二號社宅傳租戶當二房東，市府硬起來趕人，加告刑事詐欺及偽造文書罪。圖／桃園市都發局提供
桃園市八德二號社宅傳租戶當二房東，市府硬起來趕人，加告刑事詐欺及偽造文書罪。圖／桃園市都發局提供

桃園社會住宅一戶難求，竟有人當二房東，轉租牟取暴利。由於解約、民事求償不當得利難遏止類似情況再發生，市府決定「硬起來」，加告刑事詐欺及偽造文書罪，而且連實際居住者也告，近日已有一件成案，呼籲投機者莫心存僥倖。

桃園現有社宅約4374戶，主要分布在桃園、中壢、八德、龜山、平鎮及楊梅等行政區，自2021年10月至今年7月共發生3件轉租案，市府除了解約不續租，也依合約打民事不當得利官司，求償一倍租金，但還是有人心存僥倖，今年8月又見社宅二房東。

今年8月某日，八德二號社宅保全在配送住戶郵件時，發現某戶郵件姓名與合約租戶、登記家庭成員不同，直覺有異，隨即通報管理社宅的桃園市住宅及都市更新中心，進一步調閱大樓門禁、電梯等監視器後，確認實際入住者非租戶，於是展開約談，結果一下子就抓包。

住都中心表示，有問題的社宅承租者接到市府訪談後，不僅是從其他地方回社宅，還沒有社宅大樓管控磁扣，連大門都進不了。更誇張的是，該租戶連自己租的房子在哪都找不到，對社宅一切設施都很陌生，當訪談人員拿出監視器畫面質疑轉租。

據查，該租戶以每月3千元的價格承租八德二號宅一房型的社宅，曾續約一次，至今已租4年。同樣房型在周邊一般出租套房市場行情約1、2萬元，約訪人員懷疑租戶不法獲利高達數十萬元，但他與實際居住者僅坦承轉租一事，對實際租金隻字不提。

住都中心執行長邱英哲表示，社宅是照顧弱勢與安定市民居住的重要公共資源，任何轉租或借名承租行為，不僅違反契約，更侵犯等待社宅的民眾權益，絕不寬貸。本案除了解約趕出違法者，涉及刑事部分已具狀向桃園地檢署提告，民事部分也將持續追討租戶不當得利，以維護居住正義及公平原則。

桃園市八德二號社宅傳租戶當二房東，市府硬起來趕人，加告刑事詐欺及偽造文書罪。圖／桃園市都發局提供
桃園市八德二號社宅傳租戶當二房東，市府硬起來趕人，加告刑事詐欺及偽造文書罪。圖／桃園市都發局提供

房東 社宅 詐欺

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