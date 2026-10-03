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苗栗賽夏族服飾文化展「從百年回望」登場 看編織技藝從斷裂走向重織

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉東河社區發展協會主辦的「從百年回望：賽夏族服飾文化展」在苗栗縣賽夏族民俗文物館登場，將展至11月29日，縣府歡迎大家前往觀賞。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄鄉東河社區發展協會主辦的「從百年回望：賽夏族服飾文化展」在苗栗縣賽夏族民俗文物館登場，將展至11月29日，縣府歡迎大家前往觀賞。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄鄉東河社區發展協會主辦的「從百年回望：賽夏族服飾文化展」10月2日在苗栗縣賽夏族民俗文物館登場，將展至11月29日，縣府歡迎遊客、鄉親走進賽夏族服飾文化的百年歷程，看見傳統技藝如何從斷裂走向重織。

苗栗縣政府指出，這次展覽以「賽夏族傳統服飾工藝的復振」為核心，結合東河社區長期累積的織布實作、策展、研究與展示，呈現賽夏族服飾從祭儀規範、工藝斷裂，到當代重織與再次穿著的文化歷程。服飾不只是展覽中的文化物件，更是與身體、儀式、土地及社群緊密相連的「行走文化」。

縣府原住民族及族群發展處表示，展覽從「祭儀服」出發，帶領觀眾認識傳統服飾承載的身分意義、信仰秩序與身體實踐；同時回望現代教育、經濟型態及生活變遷造成的工藝斷層，還有東河社區如何透過織布教學、館藏分析與重製實作，一步步重新累積圖紋、技法與織造知識。

原民處強調，在文化復振過程中，當代織女依循傳統技法進行服飾重製，讓原本被保存、被研究的文化物件，再次回到身體、生活與祭儀之中。展覽也希望凸顯「織女」不只是技藝的執行者，更是文化知識的保存者與傳遞者，透過織布學習與實作，使傳統技藝得以在不同世代之間流動，文化認同也在一次次穿梭於經緯線之間的學習中重新建立。

縣府表示，這次展覽希望讓族人、社區居民、青年、學童及一般民眾都有更多親近賽夏族服飾文化的機會，透過展覽看見傳統技藝在時代變遷中所經歷的斷裂與復振，也讓傳統服飾與織布技藝重新進入當代生活，成為跨世代交流與文化傳承的重要媒介。「從百年回望：賽夏族服飾文化展」從歷史回望走向當代實踐，正是文化延續的重要一步，透過一件件服飾、一個個圖紋與一條條經緯線，看見賽夏族文化一路走來的故事，也感受族人如何透過織布與服飾，將珍貴的文化記憶一代一代傳承下去。

苗栗縣南庄鄉東河社區發展協會主辦的「從百年回望：賽夏族服飾文化展」在苗栗縣賽夏族民俗文物館登場，將展至11月29日，縣府歡迎大家前往觀賞。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄鄉東河社區發展協會主辦的「從百年回望：賽夏族服飾文化展」在苗栗縣賽夏族民俗文物館登場，將展至11月29日，縣府歡迎大家前往觀賞。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄鄉向天湖賽夏民俗文物館即日起推出「從百年回望：賽夏族服飾文化展」，重現賽夏傳統服飾之美，示意圖。聯合報系資料照
苗栗縣南庄鄉向天湖賽夏民俗文物館即日起推出「從百年回望：賽夏族服飾文化展」，重現賽夏傳統服飾之美，示意圖。聯合報系資料照

苗栗 賽夏族 文化

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