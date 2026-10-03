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影／全國原住民族樂舞競賽今在苗栗登場 全國32隊參賽展現樂舞之美

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府辦理的第二屆全國原住民族樂舞競賽今天在縣府前廣場一連兩天舉辦，來自全國各地的32支原住民族樂舞團隊齊聚苗栗，以歌聲、舞蹈與文化創意交流切磋。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理的第二屆全國原住民族樂舞競賽今天在縣府前廣場一連兩天舉辦，來自全國各地的32支原住民族樂舞團隊齊聚苗栗，以歌聲、舞蹈與文化創意交流切磋。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府辦理的第二屆全國原住民族樂舞競賽今天在縣府前廣場一連兩天舉辦，來自全國各地的原住民族樂舞團隊齊聚苗栗，以歌聲、舞蹈與文化創意交流切磋。 縣府表示，今年共有全國各地32個團隊參賽 ，展現原住民族多元文化的深厚底蘊與旺盛生命力，歡迎全國民眾、鄉親踴躍來觀賞。

今天首日競賽由部落傳統樂舞社會組、學生組及文化樂舞行政組率先登場，希望透過不同世代的演繹，讓原住民族傳統文化在舞台上持續被看見、被聽見。

縣府表示，原住民族樂舞不只是一場演出，更承載著族群的語言、歷史、生活智慧與土地記憶。從耆老傳唱的古調，到青年重新詮釋的舞步，每一次開口、每一次踏步，都是文化延續的重要力量。苗栗舉辦全國原住民族樂舞競賽，就是希望打造一個跨族群、跨世代的文化交流平台，讓來自不同地區的族人齊聚苗栗分享文化，也讓更多民眾有機會親近、認識原住民族文化。

第二屆競賽共規畫部落傳統樂舞、原流舞創、部落傳唱歌謠、文化樂舞行政等競賽類型，兼顧傳統保存與當代創新。10月3日由部落傳統樂舞社會組、學生組及文化樂舞行政組進行決賽，明天10月4日由原流舞創組及部落傳唱歌謠組接棒登場，兩天賽事從上午9時至下午5時於縣府前廣場舉行。

今天上午一度豔陽高照，參賽各隊以族服現身，揮汗賣力演出並傳唱動人、高亢的歌謠，令人目不暇給。副縣長邱俐俐代表縣長鍾東錦參加開幕式，她強調對原住民族來說，樂舞不只是表演，許多族群的歷史、語言、祭儀與生活記憶就是透過長輩口傳與部落實踐，一代一代留下來。苗栗有泰雅、賽夏等豐富的原住民族文化，縣府會持續提供展演與交流的平台，讓不同部落彼此看見，也讓更多年輕人願意學並願意承接原住民族樂舞之美。

第二屆全國原住民族樂舞競賽重點資訊卡。圖／<a href='/search/tagging/2/苗栗縣' rel='苗栗縣' data-rel='/2/141233' class='tag'><strong>苗栗縣</strong></a>政府提供
第二屆全國原住民族樂舞競賽重點資訊卡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府辦理的第二屆全國原住民族樂舞競賽今天在縣府前廣場一連兩天舉辦，來自全國各地的32支原住民族樂舞團隊齊聚苗栗，以歌聲、舞蹈與文化創意交流切磋。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理的第二屆全國原住民族樂舞競賽今天在縣府前廣場一連兩天舉辦，來自全國各地的32支原住民族樂舞團隊齊聚苗栗，以歌聲、舞蹈與文化創意交流切磋。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府辦理的第二屆全國原住民族樂舞競賽今天在縣府前廣場一連兩天舉辦，來自全國各地的32支原住民族樂舞團隊齊聚苗栗，以歌聲、舞蹈與文化創意交流切磋。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理的第二屆全國原住民族樂舞競賽今天在縣府前廣場一連兩天舉辦，來自全國各地的32支原住民族樂舞團隊齊聚苗栗，以歌聲、舞蹈與文化創意交流切磋。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府辦理的第二屆全國原住民族樂舞競賽今天在縣府前廣場一連兩天舉辦，來自全國各地的32支原住民族樂舞團隊齊聚苗栗，以歌聲、舞蹈與文化創意交流切磋。記者胡蓬生／攝影
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苗栗 原住民族 苗栗縣

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