不用多等6年 台鐵平鎮臨時站今通車、減緩中壢站壅塞

台鐵平鎮臨時站今天通車，每天停靠上下行車次共126列次，將達到幫中壢車站分流及舒緩交通的效果，交通部長陳世凱、桃園市長張善政等人今日出席通車典禮，陳世凱表示，雖然興建過程遇到許多困難，但仍一一克服，讓平鎮鄉親提前6年使用到車站。

行政院於2020年8月核定平鎮臨時站計畫，由中央全額出資約5億元興建，位於新富一街，設置車站及2座岸壁式臨時月台，站體採易拆、可回收材料，並設置電梯、無障礙坡道及無障礙廁所等友善設施。

陳世凱指出，平鎮永久站預計2033年完工，為讓在地民眾不需再多等6年，交通部與鐵道局全力推動臨時站建設，施工過程極具挑戰性，工程團隊必須在維持鐵路每日正常營運與地方交通順暢的前提下施工，期間不僅妥善保存了宋屋遺址，更為了確保結構穩固，將老街溪橋墩打入深達54公尺的地底，儘管施工機具曾受困多達6次，團隊仍一一克服萬難。

陳世凱指出，未來平鎮鄉親無論是前往桃園各地，或台北市區通勤均更加便捷；同時也能有效分流每日進出人次高達4.2萬至4.9萬人的中壢火車站人潮，減緩中壢站的壅塞狀況。

張善政表示，平鎮車站代表在地發展起飛的里程碑，市府規畫的捷運橘線，也離車站不遠，環南路會有一個捷運站，與平鎮車站地下道聯通，另外，未來還有平鎮高中南側整體開發案、行政中心、藝文中心，將成為南桃園的生活核心。

張善政指出，為強化接駁轉乘，距車站約220公尺的中豐路，有17條公車路線可供搭乘，市府已同步新闢2條桃小巴路線，10月下旬再新增1條，擴大服務範圍，讓平鎮市民往返車站更加便利；YouBike 也由原有32柱再增設20柱，以因應車站啟用後的轉乘需求。

交通疏導方面，考量新富一街道路條件，規畫新富三街至環南陸橋路段採西南向單向通行，並於中豐路、延平路及環南路沿線重要路口設置指引牌面，協助分流車流。

另外，為避免環南路西側民眾須跨越30公尺寬環南路進出車站，於未來平鎮車站之西南側預留可拆除式頂板增設出入口，以提升平鎮環南路西側地區民眾使用便利。

交通部長陳世凱指出，平鎮永久站預計2033年完工，為讓在地民眾不需再多等6年，交通部與鐵道局全力推動臨時站建設，施工過程極具挑戰性。記者江婉儀／攝影

台鐵平鎮臨時站今天正式通車，將達到幫中壢車站分流及舒緩交通的效果。記者江婉儀／攝影

台鐵平鎮臨時站今天正式通車，將達到幫中壢車站分流及舒緩交通的效果。記者江婉儀／攝影