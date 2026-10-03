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桃園推廣兒童發展篩檢 10月加碼送好禮

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府婦幼局10月推好禮，鼓勵民眾帶家中孩童做發展篩檢。記者陳俊智／攝影
桃園市政府婦幼局10月推好禮，鼓勵民眾帶家中孩童做發展篩檢。記者陳俊智／攝影

0到6歲是孩童重要發展階段，衛福部國健署提供未滿7歲孩童6次免費兒童發展篩檢服務，桃園市政府婦幼發展局鼓勵民眾多利用，10月起，只要在年底前完成一次篩檢，就能憑完成紀錄的「兒童發展篩檢服務憑證（綠卡）」兌換一份禮物。

另外，婦幼發展局也提醒，今年第3季「桃園市發展遲緩兒童及少年療育補助」已於10月1日開放申請，申請日期至10月15日止，逾期不予受理，也不得追溯申請，請民眾把握機會。

桃園有民眾近日收到簡訊，內容提醒家中4歲孩童未做篩檢，但民眾指孩童有上幼稚園，在學校也有做健康發展評估，不解為何還會收到簡訊。

婦幼局解釋，幼稚園做的是桃園市政府提供的「兒童整合性健康服務」，主要提供兒童視力、聽力、口腔檢查(含塗氟)、體格生長、發展篩檢、眼睛、耳鼻喉、頭頸部、胸腹部、泌尿生殖、脊柱四肢及皮膚等全身健康檢查，與國健署的篩檢不同，國健署的篩檢內容主要是評估孩童動作、語言等能力有無跟上其年齡該有的水準，建議兩種篩檢都要做。

婦幼局表示，0至3歲是嬰幼兒大腦及各項能力快速發展的重要階段，也是動作、語言、認知及社會情緒等能力逐步建立的關鍵期。過去常有「大雞晚啼」的觀念，認為孩子長大後自然會跟上，但每個孩子的發展速度與需求不同，透過專業兒童發展篩檢，可協助家長掌握孩子各階段發展情形，及早了解是否需要持續觀察或進一步評估。

「篩檢不是為了找問題，而是為了更了解孩子。」婦幼局指出，未滿7歲兒童有6次公費兒童發展篩檢服務，家長可依孩子年齡，攜帶「兒童健康手冊」及「健保卡」，至合約醫療院所接受評估。只要在年底前完成任一次兒童發展篩檢，就能持完成紀錄至桃園市各親子館免費兌換禮物，每位兒童限兌換一次，數量有限，送完為止。

桃園市政府婦幼局10月推好禮，鼓勵民眾帶家中孩童做發展篩檢。記者陳俊智／攝影
桃園市政府婦幼局10月推好禮，鼓勵民眾帶家中孩童做發展篩檢。記者陳俊智／攝影

篩檢 桃園 國健署

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