竹市府認定火舞舞台違建 莊競程批抹黑

二○二六地方選舉，民進黨新竹市長參選人莊競程昨晚在舊慈雲路夜市旁舉辦火舞表演，但新竹市政府指舞台未申請臨時性建築物許可，將依法開罰；莊競程批市府此舉是抹黑，強調活動已依最新火舞安全指引，完成安全維護計畫。

莊競程昨晚邀請曾登「英國達人秀」的即將成真火舞團演出「神火百藝」，劇目結合火舞、舞蹈、戲劇與台灣民俗文化，希望藉藝文展演、特色市集發展「夜經濟」，但市府都發處稱接獲民眾陳情及民代反映違章建築，赴現場查察，也確定舞台未經許可搭建。

都發處指出，活動若搭建舞台等臨時性建築物，應依法申請，經審查、竣工查驗並取得使用許可後才能使用。

另外，現場附近有變電所，有危險疑慮，舞台施工前未依規定，將消防設備圖說及交通影響說明送相關單位審查，本案已違反建築法第廿五條，將依第八十六條裁罰。

莊競程表示，舞台距龍山變電所超過卅公尺，現場也依安全指引配置消防設備，一場國際級火舞演出被抹黑成影響竹科「護國神山」產業，令人心寒。

莊敬程也說，表演團隊九月已跟消防局聯繫，適逢中央九月十七日發布最新火舞展演安全管理指引，有重新處理場地、安全維護、保險及活動協調，前後花了十幾天才完成安全維護計畫，內容均按消防安全最高標準執行，並非毫無準備。