工會無限期罷工 乖乖庫存剩1個月

國民零食「綠色乖乖」寓意順暢無異常，常被科技業當成設備儀器的護身符，但乖乖中壢廠員工不滿母公司三地集團出售中壢廠土地，害他們被迫調動又無補償，昨起無限期罷工，剩下庫存大概只能供應一個月；乖乖公司表示，將持續與工會協商。

此次發動罷工的是乖乖公司中壢廠工會，工會成員昨天凌晨五時在工廠門口搭起棚架，斗大白布用紅漆寫著「關廠補償金」五個大字，並在門口拉起「罷工糾察線」，禁止非會員在罷工期間進入廠區。

中壢廠工會表示，今年七月得知公司要出售工廠時，已向公司反映員工被迫調動一事，甚至有人因無法配合遷廠考慮離職，此情等同被迫離職。工會曾向桃園市政府申請勞資爭議調解，但兩次調解都不成立，經九月十八日會員大會表決取得罷工權，決定昨天凌晨五時開始罷工。

乖乖中壢廠工會理事長劉能宏主張公司應給員工關廠補償，指中壢廠很多資深員工，但公司資遣費只給八個月，比法定多二個月而已，對員工們很不公平；針對乖乖中壢廠罷工行動，桃園市勞動局尊重勞方權益及訴求，也希望資方盡快與工會協商。

乖乖公司對罷工行動表達遺憾跟尊重，但也點出行動把工廠出入口都圍起來，廠商無法送原料，也擔心衝突及安全問題，希望工會移到出入口旁，進行合法訴求。

乖乖公司表示，綠色乖乖尚有庫存，估計可供應一個月，但罷工一天會影響二萬箱的產能，公司還是希望盡早落幕。公司允諾遷廠前二年不裁員，薪資也從九月起已加薪百分之五，而且加薪與明年最低工資調高百分之四點七不衝突，薪資結構將更透明。若不得已資遣，公司立場仍是八個月資遣費，希望雙方繼續協商。