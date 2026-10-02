中台灣區域治理平台首長會議今在竹市舉辦 期許8縣市持續合作發展

中台灣區域治理平台首長會議今天在新竹市舉辦，苗栗縣長鍾東錦與台中市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、嘉義市及雲林縣首長齊聚一堂，分別說明治理平台啟動迄今對各自縣市的實質幫助，期許未來八縣市持續一條心，一定會團結一致打造更好的台灣。

苗栗縣政府指出，今年會議由新竹市主辦，八縣市透過中臺灣區域治理平台整理許多議題，今年度新增提案共30案，包含跨縣市合作提案16案、請求中央協助案14案，其中11案解除列管、19案繼續列管。

苗栗縣政府今年度提出3案，包括在空汙環保組提案「未取得自主管理標章之施工機具資訊共享與追蹤」、經濟發展組提案「未登記工廠納管後全期輔導平台建置計畫」、衛生安全組提案「建請中央增加口腔健康促進計畫補助經費，以順利推展業務並確保專案人力福利」。

今天的治理平台首長會議，與會首長包括新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、台中副市長鄭照新、彰化副縣長周傑、南投副縣長王瑞德、雲林副縣長謝淑亞、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠及各縣市政府團隊幹部出席會議，盼區域合作真正落實到地方治理。

鍾東錦感謝台中市長盧秀燕召集成立平台，及新竹縣市、彰化、南投、雲林、嘉義縣市首長對苗栗的照顧，不管是白沙屯媽祖進香遶境或是風災時的協助；他強調中台灣區域治理平台可謂共同生活圈，不僅可參考各縣市好的治理經驗，也可以就共同面臨的問題交換意見、凝聚共識，希望這平台能持續美好，互相扶持齊頭並進，苗栗縣相對新竹縣市的財政較為吃緊，但會持續努力希望改善。

鍾東錦並強調，苗栗的土地是最便宜的，只是發展較慢，苗栗不是沒機會，而是要在兼顧環境、石虎等自然生態物種的保育之下開發，但開發慢也有好處，相信苗栗在各縣市的合作交流之下會愈來愈好，讓中台灣整體發展持續向前。

中台灣區域治理平台首長會議今天在新竹市舉辦，苗栗縣長鍾東錦與台中市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、嘉義市及雲林縣首長齊聚一堂。圖／苗栗縣政府提供

中台灣區域治理平台首長會議今天在新竹市舉辦，苗栗縣長鍾東錦在會中致詞。圖／苗栗縣政府提供

中台灣區域治理平台首長會議今天在新竹市舉辦，苗栗縣長鍾東錦與台中市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、嘉義市及雲林縣首長齊聚一堂。圖／苗栗縣政府提供

中台灣區域治理平台首長會議今天在新竹市舉辦，苗栗縣長鍾東錦與台中市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、嘉義市及雲林縣首長齊聚一堂。圖／苗栗縣政府提供