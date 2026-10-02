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再增一消費據點 觀音區農會草漯農村社區小舖今開幕

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市觀音區農會草漯辦事處「農村社區小舖」今日正式開幕，主打販售當日、當季新鮮農產品。記者江婉儀／攝影
桃園市觀音區農會草漯辦事處「農村社區小舖」今日正式開幕，主打販售當日、當季新鮮農產品。記者江婉儀／攝影

桃園觀音農會草漯辦事處「農村社區小舖」今日正式開幕，主打販售當日、當季新鮮農產品，透過「在地生產、在地銷售」理念，串聯小農、青農與社區，讓優質農產走進民眾生活，也為明年上路的桃園敬老愛心卡「消費200點」政策，再增一處消費據點。

觀音工業區是桃園重要製造業聚落之一，為將在地新鮮蔬菜送進企業，觀音區農會創新推出「行動蔬菜車」服務。企業只需提供場地，即可向農會申請行動蔬菜車免費進駐，讓員工利用午休時間採買當日新鮮蔬果，不必下班後再特別前往市場，也讓企業在不增加成本的情況下，為員工增加便利又實用的福利。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，草漯近年人口快速成長，逐漸形成以大樓住宅為主的新興生活圈，為服務忙碌的雙薪家庭，觀音區農會成立LINE訂購服務，民眾加入群組後填寫訂單，即可由專人協助備妥蔬菜，於約定時間至小舖取貨，省下往返市場採買的時間，讓買菜變得更輕鬆便利。

桃園市農業局長陳冠義表示，配合明年1月1日起上路的敬老愛心卡「消費200點」政策，目前全市已有88個農會據點可提供民眾採購民生物資，草漯社區農村小舖開幕後，將再增加一處消費據點，讓草漯地區長輩採買更加便利。

陳冠義也表示，部分地區距離農產銷售據點較遠，未來也可參考觀音區農會推動「行動蔬菜車」的經驗，將農產銷售服務帶進社區，讓農產品更貼近民眾生活。

為讓更多民眾認識草漯辦事處「農村社區小舖」，觀音區農會將於10月23日及11月13日，分別推出萬聖節「彩繪南瓜盒」及「聖誕紅盆栽DIY」食農體驗課程，每場限額30人。其中，聖誕紅盆栽DIY特別邀請英國花藝師授課，帶領民眾體驗花藝創作，報名資訊將以觀音區農會粉絲專頁公告為準。

桃園市觀音區農會草漯辦事處「農村社區小舖」今日正式開幕，主打販售當日、當季新鮮農產品。記者江婉儀／攝影
桃園市觀音區農會草漯辦事處「農村社區小舖」今日正式開幕，主打販售當日、當季新鮮農產品。記者江婉儀／攝影

桃園市觀音區農會草漯辦事處「農村社區小舖」今日正式開幕，主打販售當日、當季新鮮農產品。記者江婉儀／攝影
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