苗栗明年總預算可達400億 鍾東錦回應賴總統：不是中央多給是應該給的

苗栗縣議會定期會今天進行縣長施政報告及總預算一讀會，明年縣府總預算歲入編列365.66億元、歲出編列362.66億元，歲入與歲出賸餘3億元，全數用於債務強制還本。縣長鍾東錦強調，近幾年歲入多了20多億，加上財劃法修法也多了20多億，明年經過追加減預算，全縣總預算將可達400億元的規模。

鍾東錦並指出，日前賴總統到苗栗提起中央明年將多給苗栗20億元，他認為這是總統好意提醒，但事實這20多億並非中央「多給的」，而是「應該給的」，因為縣府按照制度、規定爭取計畫型補助，加上創稅，歲入增加，當然最主要的是財劃法修法的影響。

縣府指出，116年度苗栗縣總預算案歲入編列365.66億元、歲出編列362.66億元，較115年度法定預算數301.99億元，增加60.67億元，增幅20.09%，主因為公教人員調薪及晉級、敬老禮金發放、老人及身障者免費乘車及農會消費、補助老人全民健保保險費自付額、學生營養午餐、長照3.0計畫、土牛溪護岸及防汛、西湖溪河堤共構新闢道路、公共圖書館建置及明德水庫自行車及環湖步道建置等增加所致。

歲入預算編列365.66億元，較115年度法定預算數304.42億元，增加61.24億元，增幅20.11%，主要是苗栗縣獲配中央統籌分配稅款、補助及協助收入等增加所致。另外，縣府依公共債務法規定，116年度強制債務還本淨額（不含舉新還舊數）為3億元，較115年度增加0.7億元，收入及支出預算已達平衡。