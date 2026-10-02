中壢區長青敬老楷模 文化導覽、榮民服務志工及關懷據點總鋪師都入列

桃園市副市長蘇俊賓今前往中壢區，出席「115年中壢區長青楷模及敬老楷模表揚活動」。蘇俊賓表示，感謝所有長青與敬老楷模長期在鄰里社區中默默奉獻與服務，這些都是社區不可或缺的重要力量。

蘇俊賓表示，每次參加表揚活動前他都會仔細閱讀模範人員的績優事蹟，很多人都說，十年磨一劍，但長青楷模們很多是60年，至80年持續做著每一件精彩的事情來奉獻，包括有資深的文化館舍導覽志工、維持環境整潔的環保志工等，數十年來發揮他們的活力，以行動支持社區發展，成為鄰里穩定與和諧的重要支柱。

此外，敬老楷模在社區中也發揮很大的功能，有關懷據點的總鋪師，因持續照顧長者餐食品質的績優事蹟被表揚；也有榮民服務處的志工長期協助榮民生活起居、定期訪視問安等，其他還有許多如清潔隊員或公車駕駛，都持續在各自的工作崗位上服務，帶給長輩暖心的服務。

中壢區公所表示，今年中壢區遴選出54名長青楷模及43名敬老楷模，於今日舉辦「樂齡生活、精彩中壢」重陽敬老楷模表揚大會，頒贈賀匾並與各位楷模溫馨合影，感謝楷模們長期默默為社會與家庭奉獻，熱心公益、關懷敬老、服務社區。