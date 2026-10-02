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國慶連假住宿安全不鬆懈 迴龍消防模擬汽旅火警強化救災應變
雙十國慶連假將至，因應連假期間旅宿住房率提升，為強化住宿場所火災應變能力，迴龍分隊日前針對轄內某汽車旅館辦理火災防救實兵演練，透過實地演練強化業者自主防災能力，同時提升消防人員對場所環境及救災動線的熟悉度。
此次演練模擬國慶連假住房客滿期間，二樓客房因電氣設備過載發生火警，濃煙迅速蔓延並造成旅客受困。旅館人員立即通報119、啟動自衛消防編組，進行初期滅火及疏散引導；消防人員到場後，隨即與業者交接現場資訊及受困人員名冊，展開水線部署、強制破門、人命搜救、排煙及緊急救護檢傷等搶救作業。
透過此次演練，除檢視旅宿業者火災初期通報、滅火及疏散應變能力，也讓消防人員熟悉館內空間配置、救災動線、消防設備及鐵捲門強制開啟方式，以利實際火災發生時迅速掌握現場狀況，提升人命搜救效率。
迴龍分隊長謝和樺表示，旅宿業者應落實消防設備維護及自衛消防編組訓練，並確保避難通道暢通；民眾入住旅宿時，也應主動熟悉逃生動線、避難出口及滅火器位置，共同守護雙十連假住宿安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：國慶連假住宿安全不鬆懈 迴龍消防模擬汽旅火警強化救災應變
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