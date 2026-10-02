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新生兒1年少857人!竹縣出生數驟減23% 縣府祭2萬「挺好孕」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今宣布，11月1日起推出「新竹縣挺好孕計畫」，符合資格孕婦每一孕次最高補助2萬元。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今宣布，11月1日起推出「新竹縣挺好孕計畫」，符合資格孕婦每一孕次最高補助2萬元。圖／新竹縣政府提供

少子化持續加劇，新竹縣去年出生登記僅2855人，較前年大減23%，35歲以上高齡產婦占比也突破3成。新竹縣長楊文科今宣布，11月1日起推出「新竹縣挺好孕計畫」，符合資格孕婦每一孕次最高補助2萬元，將生育支持提前至懷孕階段。

楊文科表示，照顧政策要從媽媽懷孕的第一天開始，讓準媽媽安心懷孕、平安生產，也讓願意生養孩子的家庭知道，迎接新生命的路上有縣府陪伴。面對少子化，單靠一項補助並不足夠，縣府將持續從孕期、生產、托育到教育完善支持措施，打造「敢生、願意生、安心養」的友善環境。

社會處指出，新竹縣出生登記人數從2022年4101人降至2025年2855人，其中2025年較2024年減少857人，降幅達23%；2024、2025年35歲以上高齡產婦占比分別為31.67%、32.12%。因此推出「挺好孕計畫」，除提供經濟補助，也結合定期產檢，希望強化孕產婦健康及生活支持。

計畫今年11月1日起實施，凡今年9月1日起領取衛福部核准醫療院所核發的孕媽咪健康手冊，且設籍新竹縣滿1年的孕婦均可申請；新住民孕婦則須配偶設籍新竹縣滿1年。

補助可用於孕期營養品、治裝費、產檢交通費、月子餐、坐月子服務及健保給付以外的個人醫療費用。申請人可一次請領2萬元，或分兩次各領1萬元；一次領取全額或申請第二筆補助者，須完成6次以上產前檢查。

申請期限自領取孕媽咪健康手冊起至預產期後3個月內，若實際生產日晚於預產期，可延至生產日後3個月內申請。補助以「孕次」計算，不以胎兒人數計，雙胞胎或多胞胎每一孕次最高仍為2萬元。

目前採紙本申請，可備妥申請表、孕媽咪健康手冊、郵局存簿、身分及戶籍資料，郵寄或親送縣府社會處婦女及新住民科辦理。

新竹縣長楊文科今宣布，11月1日起推出「新竹縣挺好孕計畫」，符合資格孕婦每一孕次最高補助2萬元。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今宣布，11月1日起推出「新竹縣挺好孕計畫」，符合資格孕婦每一孕次最高補助2萬元。圖／新竹縣政府提供

新竹縣長楊文科今宣布，11月1日起推出「新竹縣挺好孕計畫」，符合資格孕婦每一孕次最高補助2萬元。圖／新竹縣政府提供
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