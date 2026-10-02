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中台灣8縣市首長齊聚竹市！ 高虹安：攜手推動30項跨域合作

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今天中台灣區域治理平台共有新竹市長高虹安（左四）、新竹縣長楊文科（右四）、苗栗縣長鍾東錦（左三）、嘉義市長黃敏惠（右三）、台中市副市長鄭照新（左二）、南投縣副縣長王瑞德（右二）、雲林縣副縣長謝淑亞（右一）及彰化縣副縣長周傑（左一）齊聚。記者王駿杰／攝影
今天中台灣區域治理平台共有新竹市長高虹安（左四）、新竹縣長楊文科（右四）、苗栗縣長鍾東錦（左三）、嘉義市長黃敏惠（右三）、台中市副市長鄭照新（左二）、南投縣副縣長王瑞德（右二）、雲林縣副縣長謝淑亞（右一）及彰化縣副縣長周傑（左一）齊聚。記者王駿杰／攝影

115年度「中台灣區域治理平台」首長會議今在新竹市舉行，新竹市府指出，今年8縣市共推動30項新增合作提案，其中11案已完成階段性任務，從縣市互助、資源共享到共同向中央建言，持續深化中台灣區域治理合作。會後，8縣市代表並一同參訪新竹241藝術空間，透過藝文交流延續區域合作夥伴情誼。

今天中台灣區域治理平台共有新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、嘉義市長黃敏惠、台中市副市長鄭照新、南投縣副縣長王瑞德、雲林縣副縣長謝淑亞及彰化縣副縣長周傑齊聚。

高虹安表示，中台灣8縣市生活圈緊密相連，許多公共議題早已跨越行政界線，唯有發揮各縣市所長、彼此支援，才能提升區域治理效能。感謝各縣市團隊的投入與努力，今年共提出30項合作議題，涵蓋產業、環境、觀光、農業、數位治理及大型國際活動等面向。

包括新竹縣推動「中台八縣市嚴選好物」，串聯企業與通路資源；苗栗縣推動施工機具資訊共享及未登記工廠輔導交流；台中市持續深化空汙治理，並透過全球旅遊城市振興機構(TPO)論壇拓展區域與國際交流；南投縣主辦「2026中台灣農業行銷展售會」；彰化縣提出戶籍資料數位整合；雲林縣則就2033世界運動會及數位圖資介接提出合作構想，各縣市從自身治理經驗與地方特色出發，透過資源共享、經驗交流及跨域合作，持續擴大中臺灣區域治理效益。

高虹安指出，竹市今年也透過平台提出毒化災聯防機制、機車駕訓法制化、電動大客車補助、生育支持政策及照顧管理人員培訓等議題，持續將地方治理經驗轉化為跨縣市合作行動。

其中，「建立毒性及關注化學物質聯防支援平台」著重整合各縣市救災設備、資訊及支援量能，強化跨區域毒化災應變能力；交通方面，則共同向中央反映完善機車駕訓制度及加速電動公車汰換的需求，回應交通安全與低碳運輸發展；衛生醫療方面，持續交流生育支持政策，並推動照顧管理人員跨縣市共同培訓，讓區域合作從政策交流進一步延伸至第一線服務，共同提升公共服務品質。

高虹安說明，在觀光、文化與產業行銷方面，8縣市今年共同推出「一起旅行8！中台灣集章趣」行銷活動，串聯各地特色景點與特約店家，鼓勵民眾跨城旅遊、消費，帶動區域觀光交流；7月由新竹市辦理「百大文化基地」縣市參訪交流，8月南投縣推出「2026中台灣農業行銷展售會」，9月台中市接續舉辦全球旅遊城市振興機構(TPO)第10屆論壇，透過國際交流行銷中臺灣觀光特色。

高虹安說明，在環境與公共安全方面，8縣市持續透過重大空汙事件通報、施工機具資訊共享及廢棄物處理支援等機制，強化跨區域環境應變與治理量能；同時透過跨縣市合作推動酒駕防制及道路安全宣導，從環境治理到交通安全，逐步建立更完整的區域聯防機制，讓跨域合作具體落實於民眾日常生活，提升整體公共安全與生活品質。

市府表示，會議結束後，安排8縣市首長及代表前往新竹241藝術空間參訪「POP IN」普普藝術國際聯展。展覽集結來自5國藝術家的作品，從安迪．沃荷代表的美國普普藝術、草間彌生與村上隆的日本當代創作，到韓國、印尼及台灣藝術家對城市與流行文化的觀察，並設置互動共創區，讓藝術融入日常生活。此次參訪不僅是藝文交流，也讓中台灣跨域合作從政策治理延伸至文化交流，透過不同城市間的互動，深化夥伴情誼。

15年度「中台灣區域治理平台」首長會議今在新竹市舉行。記者王駿杰／攝影
15年度「中台灣區域治理平台」首長會議今在新竹市舉行。記者王駿杰／攝影

縣市首長 高虹安 楊文科

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