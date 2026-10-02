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楊文科交8年成績單 科三10月闖關、台1線替代道拚明年完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科8年任期進入尾聲，今在縣議會提出任內最後一次施政報告，為兩屆縣長任期盤點施政成績。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科8年任期進入尾聲，今在縣議會提出任內最後一次施政報告，為兩屆縣長任期盤點施政成績。圖／新竹縣政府提供

新竹縣長楊文科8年任期進入尾聲，今在縣議會提出任內最後一次施政報告，為兩屆縣長任期盤點施政成績。他細數產業、教育、交通、垃圾處理及AI治理等建設進度，直言「任期即將進入最後階段，但城市的發展沒有終點」，將持續完成縣政工作。

楊文科表示，「五支箭」重大建設持續推進，其中科學園區三期主要計畫預計10月6日提內政部都市計畫委員會審議；台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫則由經濟部及縣府共同辦理聽證會，持續推動相關程序。

AI智慧園區目前已有智邦科技、普生及緯創資通進駐營運，義隆電子預計今年底完工，AI產業願景館也已動工，希望透過產業布局及公共建設形成科技產業聚落。

教育方面，縣府推動「高中五大方案」，湖口高中高中部已完成遷校，校舍二期工程持續推進；六家高中西棟教室及活動中心拆除重建工程開工；縣立竹北實驗高中及自強高工今年8月招收首屆新生，文興國中預計明年學年度改制完全中學、招收高中部學生。

交通部分，「十大交通建設」持續推進，台1線替代道路第一期工程進度73.22%，預計明年上半年完工，第二期已辦理基本設計審查；竹北經國大橋交通改善工程則由內政部國土管理署進行採購及審查。新竹縣大眾捷運系統整體路網評估報告已獲交通部同意備查，縣市並共同推動紅、藍線整合可行性研究。

垃圾去化方面，高效能垃圾熱處理設施去年底正式營運，截至今年7月底已處理約5.9萬公噸垃圾。殯葬設施部分，五峰鄉大隘村第一公墓納骨牆及環保樹葬區已啟用，竹東生命禮儀館預計10月底前上線，縣府並完成「新竹縣殯葬管理自治條例」制定。

楊文科也指出，今年啟動「新竹縣AI元年」，「智慧守護之眼」導入視覺語言模型技術，完成階段性測試，預計10月正式上線；「智慧沙盒創新計畫」第一階段則徵集262件AI創新構想。

楊文科表示，8年來從產業園區、學校、道路到垃圾處理及數位治理陸續推進，雖然任期即將進入最後階段，但城市發展沒有終點，縣府團隊仍將持續完成各項縣政工作。

新竹縣長楊文科8年任期進入尾聲，今在縣議會提出任內最後一次施政報告，為兩屆縣長任期盤點施政成績。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科8年任期進入尾聲，今在縣議會提出任內最後一次施政報告，為兩屆縣長任期盤點施政成績。圖／新竹縣政府提供

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