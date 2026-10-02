流感、新冠「雙疫苗」開打 苗栗衛生局公布苗栗幣、健康幣領取攻略

流感、新冠雙疫苗昨天開打，苗栗縣首日有2507人接種新冠疫苗、流感疫苗6489人，合計8996人次。苗栗縣衛生局表示，相較於去年10月1日全天統計新冠疫苗2019人，今年多了近500人；流感疫苗去年同期為6549人，與今年6489人的接種量較無明顯差別。

苗栗衛生局表示，今年接種雙疫苗除了增加防護力，民眾還有雙重回饋，縣府推出「雙疫苗接種送苗栗幣」活動，同時在各衛生所完成流感及新冠疫苗接種，即可獲得100點苗栗幣，限量5000份。

另外，中央也自10月1日起推行「健康幣」獎勵措施，年滿18歲、具有健保資格的民眾，完成符合規定的健康行動即可累積健康幣，其中接種新冠疫苗可累積900健康幣、流感疫苗450健康幣，雙疫苗合計可累積1350健康幣；累積滿1000健康幣後，可透過相關APP兌換回饋。

衛生局疾管科指出，今年苗栗縣推動「雙疫苗接種送苗栗幣」活動至12月31日止，凡符合公費流感及新冠疫苗接種對象的11大類人員，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55至64歲原住民、安養及長期照顧服務等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒（新冠疫苗僅包含未滿6歲且從未接種新冠疫苗者）、孕婦、具有潛在疾病者包括高風險慢性病人、BMI≧30 者、罕見疾病患者及重大傷病患者（新冠疫苗包含結核病、失能、精神疾病及失智症患者）、出生未滿6個月嬰兒之雙親或實際扶養者、幼兒園及托育機構工作人員、居家托育人員、國小至高中職及五專一至三年級學生僅為公費流感疫苗對象)、禽畜相關及動物防疫相關人員（僅為公費流感疫苗對象）。

第二階段自11月2日起，兩種疫苗均開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，活動期間於縣內各衛生所同時接種流感及COVID-19疫苗，並完成苗栗幣APP下載，即可獲贈苗栗幣100點，數量有限，送完為止。

流感、新冠雙疫苗昨天開打，苗栗縣首日有2507人接種新冠疫苗、流感疫苗6489人，合計8996人次。圖／苗栗縣衛生局提供

流感、新冠雙疫苗昨天開打，苗栗縣衛生局公布接種服務地點、時段。圖／苗栗縣衛生局提供

流感、新冠雙疫苗昨天開打，苗栗縣衛生局公布「健康幣」領幣攻略。圖／苗栗縣衛生局提供

流感、新冠雙疫苗昨天開打，苗栗縣首日有2507人接種新冠疫苗、流感疫苗6489人，合計8996人次。圖／苗栗縣衛生局提供

流感、新冠雙疫苗昨天開打，苗栗縣衛生局公布第一、第二階段施打對象。圖／苗栗縣衛生局提供