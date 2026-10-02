快訊

亞運電競／雖敗猶榮！中華隊0:3不敵韓國《英雄聯盟》摘銀

亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

Nana親自發聲！害羞認愛T.O.P「會好好地交往下去」

聽新聞
0:00 / 0:00

網友哀號… 「大仁哥桶仔雞」插旗新竹遭勒停 縣府揭原因

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「大仁哥碳烤蔗香脆皮桶仔雞」進軍新竹，未料店面還沒裝潢好，就遭檢舉查出無合法建照及施工許可，縣府當場勒令停工。圖／取自臉書「新竹人新竹事」
「大仁哥碳烤蔗香脆皮桶仔雞」進軍新竹，未料店面還沒裝潢好，就遭檢舉查出無合法建照及施工許可，縣府當場勒令停工。圖／取自臉書「新竹人新竹事」

以全台巡迴、開團秒殺打響名號的「大仁哥碳烤蔗香脆皮桶仔雞」進軍新竹，選址芎林鄉富林路展店，未料店面還沒裝潢好，就遭檢舉查出無合法建照及施工許可，縣府當場勒令停工，且該址早在2022年就曾因違規使用遭罰6萬元。

「大仁哥」以全台巡迴快閃方式累積高人氣，主打溫體黑羽土雞，以特製醃料搭配炭火、甘蔗烘烤，烤出金黃酥脆外皮，肉質則以鮮嫩多汁、帶有蔗香及炭香受到不少饕客喜愛。過去巡迴各地常出現開團短時間額滿、民眾排隊取雞的景象，被形容為「秒殺級」桶仔雞。

此次「大仁哥」準備插旗新竹，選定芎林鄉富林路籌備新店，近期已著手裝潢，尚未正式營業，不料有網友在臉書「新竹人新竹事」曝光，指店面疑因違反建築相關法規遭檢舉，還沒等到烤雞出爐，就先遭縣府勒令停工。

消息曝光後引起地方網友熱議，不少原本期待新店開幕的民眾直呼「本來在期待買烤雞」、「我的烤雞……再換地方可以嗎」，也有人指出「這邊一直都有地目問題」，更有網友提及，該址過去曾有超商營業，後來也因相關問題歇業，質疑房東出租前是否已充分告知土地及建物使用情形。

由於富林路沿線還有不少餐飲及零售店家，也有網友質疑，若該址涉及農地違規使用，附近其他店家是否合法，甚至有人猜測是否因當地烤雞店競爭激烈而遭同業檢舉。

新竹縣政府表示，針對社群媒體反映芎林鄉富林段598地號疑涉違反建築法規一事，縣府接獲民眾檢舉後，隨即派員前往現場稽查，經查現場並無相關合法建築執照及施工許可，因此當場依建築法第93條規定勒令停工。

縣府指出，依建築法第93條規定，若遭勒令停工後仍擅自復工，經制止不從，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。縣府呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法，後續也將持續依法辦理。

縣府說明，該地號土地使用分區為「特定農業區」，使用地類別為「農牧用地」，早在2022年6月即曾因違規使用，由縣府地政處裁罰6萬元。

「大仁哥碳烤蔗香脆皮桶仔雞」進軍新竹，未料店面還沒裝潢好，就遭檢舉查出無合法建照及施工許可，縣府當場勒令停工。圖／取自臉書「新竹人新竹事」
「大仁哥碳烤蔗香脆皮桶仔雞」進軍新竹，未料店面還沒裝潢好，就遭檢舉查出無合法建照及施工許可，縣府當場勒令停工。圖／取自臉書「新竹人新竹事」

新竹 甘蔗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

火舞照辦？竹市府認定舞台違建 莊競程：堅定辦下去

好市多再傳來彰化？縣府證實曾徵詢花壇 「殘酷原因」無下文

南亞科設廠雲林落榜 雲縣府：對土地審查雙標感遺憾、期能說明原因

穿柚子皮與內褲上街…金門某幼兒園裝扮引議 縣府介入：違法不當依法處置

相關新聞

台積電徵收土地公無家可歸 竹北吊車大王砸百萬「認養」蓋新厝

新竹科學園區擴建徵收用地，寶山鄉大崎村一座歷史悠久的土地公廟面臨拆遷，一度無人出面認養。啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑得知後，向土地公擲筊許諾「蓋廟給祂住」，連獲3個聖筊應允，決定斥資百餘萬元打造新廟，並於昨日完成廟體吊掛定位。

網友哀號… 「大仁哥桶仔雞」插旗新竹遭勒停 縣府揭原因

以全台巡迴、開團秒殺打響名號的「大仁哥碳烤蔗香脆皮桶仔雞」進軍新竹，選址芎林鄉富林路展店，未料店面還沒裝潢好，就遭檢舉查出無合法建照及施工許可，縣府當場勒令停工，且該址早在2022年就曾因違規使用遭罰6萬元。

1人也出車！苑裡預約共乘服務上路 石鎮、蕉埔、南勢三里率先試營運

苗栗縣苑裡鎮公所推展「偏遠地區預約制共乘服務」，今天上午舉行通車典禮，自即日起免費試營運至年底，初期服務石鎮、蕉埔及南勢三里，採提前預約、一人即可發車的方式，讓偏遠居民出門就醫、採買、洽公，有新的交通選擇。

AI鑑識、現場辦證一次搞定 竹市打造火災勘察車

新竹市消防局獲中央補助與市府配合，編列總經費400萬元建置「火災現場勘察車」，創新導入「行動辦公室」與「行動實驗室」概念，整合火場勘察、科學鑑識、影像紀錄及受災戶服務等功能，全面提升火災調查效能及為民服務品質。

火舞照辦？竹市府認定舞台違建 莊競程：堅定辦下去

民進黨新竹市長參選人莊競程今晚將舉辦火舞活動，新竹市政府查察發現現場舞台未申請臨時性建築物許可，要求取得合法許可前停止使用並將依法裁罰；莊競程則表示，活動已依最新火舞安全指引完成安全維護計畫，批遭抹黑影響竹科產業，強調將堅定辦下去。

感謝賴總統讚許 張善政：那桃園可負擔住宅條例趕快過

賴清德總統日前在民進黨行動中常會稱讚桃園市長張善政，引發地方熱議，張善政昨天在桃園市八德區舉辦市政說明會，感謝總統肯定，但話鋒一轉，隔空喊話賴總統「可負擔住宅自治條例趕快讓我過」，同時強調地方有多項建設計畫已送中央，就差中央核定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。