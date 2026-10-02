網友哀號… 「大仁哥桶仔雞」插旗新竹遭勒停 縣府揭原因

以全台巡迴、開團秒殺打響名號的「大仁哥碳烤蔗香脆皮桶仔雞」進軍新竹，選址芎林鄉富林路展店，未料店面還沒裝潢好，就遭檢舉查出無合法建照及施工許可，縣府當場勒令停工，且該址早在2022年就曾因違規使用遭罰6萬元。

「大仁哥」以全台巡迴快閃方式累積高人氣，主打溫體黑羽土雞，以特製醃料搭配炭火、甘蔗烘烤，烤出金黃酥脆外皮，肉質則以鮮嫩多汁、帶有蔗香及炭香受到不少饕客喜愛。過去巡迴各地常出現開團短時間額滿、民眾排隊取雞的景象，被形容為「秒殺級」桶仔雞。

此次「大仁哥」準備插旗新竹，選定芎林鄉富林路籌備新店，近期已著手裝潢，尚未正式營業，不料有網友在臉書「新竹人新竹事」曝光，指店面疑因違反建築相關法規遭檢舉，還沒等到烤雞出爐，就先遭縣府勒令停工。

消息曝光後引起地方網友熱議，不少原本期待新店開幕的民眾直呼「本來在期待買烤雞」、「我的烤雞……再換地方可以嗎」，也有人指出「這邊一直都有地目問題」，更有網友提及，該址過去曾有超商營業，後來也因相關問題歇業，質疑房東出租前是否已充分告知土地及建物使用情形。

由於富林路沿線還有不少餐飲及零售店家，也有網友質疑，若該址涉及農地違規使用，附近其他店家是否合法，甚至有人猜測是否因當地烤雞店競爭激烈而遭同業檢舉。

新竹縣政府表示，針對社群媒體反映芎林鄉富林段598地號疑涉違反建築法規一事，縣府接獲民眾檢舉後，隨即派員前往現場稽查，經查現場並無相關合法建築執照及施工許可，因此當場依建築法第93條規定勒令停工。

縣府指出，依建築法第93條規定，若遭勒令停工後仍擅自復工，經制止不從，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。縣府呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法，後續也將持續依法辦理。

縣府說明，該地號土地使用分區為「特定農業區」，使用地類別為「農牧用地」，早在2022年6月即曾因違規使用，由縣府地政處裁罰6萬元。