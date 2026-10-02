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台積電徵收土地公無家可歸 竹北吊車大王砸百萬「認養」蓋新厝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹科學園區擴建徵收用地，寶山鄉大崎村一座歷史悠久的土地公廟面臨拆遷，一度無人出面認養。啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑得知後，向土地公擲筊許諾「蓋廟給祂住」。圖／胡漢龑提供
新竹科學園區擴建徵收用地，寶山鄉大崎村一座歷史悠久的土地公廟面臨拆遷，一度無人出面認養。啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑得知後，向土地公擲筊許諾「蓋廟給祂住」。圖／胡漢龑提供

新竹科學園區擴建徵收用地，寶山鄉大崎村一座歷史悠久的土地公廟面臨拆遷，一度無人出面認養。啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑得知後，向土地公擲筊許諾「蓋廟給祂住」，連獲3個聖筊應允，決定斥資百餘萬元打造新廟，並於昨日完成廟體吊掛定位。

胡漢龑回憶，竹科徵收案推動期間，當地土地公廟因土地徵收面臨拆遷，神尊後續安奉一度無人承接。他得知後向土地公擲筊請示，承諾由啟德負責認養，並在公司旁興建新廟宇安奉，結果連續獲得3個聖筊。

獲得土地公「同意」後，啟德團隊先將神尊暫時迎回廠區供奉，隨後尋找廟宇工藝廠商籌建新廟。胡漢龑表示，希望既然答應土地公，就把新家蓋好，因此特別尋找採一體灌注鑄造工法的廠商製作，整座廟體加上金爐花費百餘萬元。

啟德團隊選定10月1日吉日進行廟體吊掛，胡漢龑也親自到場，指揮大型吊車將重達數噸的廟體吊起，安放至公司總部旁預定位置。看到新廟順利定位，他難掩興奮，在現場比讚直呼「很水、很讚」。廟體定位後，後續仍將進行地磚鋪設及周邊細部工程。

「保佑我們國泰民安、風調雨順、無災無難，也保佑台積電賺大錢」，胡漢龑表示，該廟未來將永久座落在啟德公司旁。由於廟宇位於私人企業用地，且周邊工程仍在收尾，目前暫不對外開放，待日後擇吉日舉行安座大典後，再邀請大崎村鄉親及信眾前來參拜。

新竹科學園區擴建徵收用地，寶山鄉大崎村一座歷史悠久的土地公廟面臨拆遷，一度無人出面認養。啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑得知後，向土地公擲筊許諾「蓋廟給祂住」。圖／胡漢龑提供
新竹科學園區擴建徵收用地，寶山鄉大崎村一座歷史悠久的土地公廟面臨拆遷，一度無人出面認養。啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑得知後，向土地公擲筊許諾「蓋廟給祂住」。圖／胡漢龑提供

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新竹科學園區擴建徵收用地，寶山鄉大崎村一座歷史悠久的土地公廟面臨拆遷，一度無人出面認養。啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑得知後，向土地公擲筊許諾「蓋廟給祂住」。圖／胡漢龑提供

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