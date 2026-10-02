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1人也出車！苑裡預約共乘服務上路 石鎮、蕉埔、南勢三里率先試營運

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮公所推展「偏遠地區預約制共乘服務」，今天上午舉行通車典禮，初期服務石鎮、蕉埔及南勢三里，讓偏遠居民出門就醫、採買、洽公，有新的交通選擇。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所推展「偏遠地區預約制共乘服務」，今天上午舉行通車典禮，初期服務石鎮、蕉埔及南勢三里，讓偏遠居民出門就醫、採買、洽公，有新的交通選擇。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所推展「偏遠地區預約制共乘服務」，今天上午舉行通車典禮，自即日起免費試營運至年底，初期服務石鎮、蕉埔及南勢三里，採提前預約、一人即可發車的方式，讓偏遠居民出門就醫、採買、洽公，有新的交通選擇。

苑裡鎮公所表示，鎮內部分偏遠聚落人口分散，既有公共運輸路線及班次有限，居民前往市區就醫、採買或洽公，往往需要配合班次或仰賴親友接送。

此次服務由政府、學術單位及民間企業攜手推動，前期由國科會「地理弱勢移動平權計畫」團隊進駐苑裡，協助盤點及研究鎮內交通需求，並研擬共乘服務方式。另透過裕隆集團「愛的里程數」平台媒合公益資源，挹注租車經費，向格上汽車租用服務車輛，展現公私協力回應地方交通需求的成果。

有搭乘需求的民眾，可於乘車前一日下午2時前，撥打公所專線辦理預約，一人即可發車。石鎮、蕉埔及南勢里自即日起至年底免費試營運；期間，公所也將持續蒐集預約、搭乘情形及居民回饋，作為後續調整服務與評估擴大服務範圍的依據。

鎮長劉育育表示，鎮內目前已有固定路線、班次的免費社區巴士，以及服務身心障礙者的復康巴士，此次再導入預約制共乘服務，將依預約需求及車輛量能安排共乘路線，希望透過更有彈性的交通服務，補足固定路線與班次未能充分照顧的需求。

苑裡鎮偏遠地區預約制共乘服務，自即日起免費試營運至年底，初期服務石鎮、蕉埔及南勢三里，採提前預約、一人即可發車。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮偏遠地區預約制共乘服務，自即日起免費試營運至年底，初期服務石鎮、蕉埔及南勢三里，採提前預約、一人即可發車。圖／苑裡鎮公所提供

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