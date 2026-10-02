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皮蛇疫苗補助5000元！徐欣瑩推高齡政策 65歲以上再發智慧手環

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩持續打政見牌，今端出友善高齡政策，主打「安心老、健康老、在地老」。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩持續打政見牌，今端出友善高齡政策，主打「安心老、健康老、在地老」。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩持續打政見牌，今端出友善高齡政策，主打「安心老、健康老、在地老」，其中提出50歲以上民眾接種帶狀皰疹疫苗補助5000元，另納入長者健保費、假牙、AI智慧健康手環及長照資源等措施，搶攻高齡選民。

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徐欣瑩表示，近期接觸基層民眾，不少人反映中高齡族群可能罹患帶狀皰疹，發病時相當不適，目前台北市、桃園市、新竹市等地已有相關疫苗補助，因此提出新竹縣50歲以上民眾接種帶狀皰疹疫苗補助5000元，希望減輕接種負擔。

口腔照護部分，徐欣瑩提出擴大現有長者假牙及弱勢假牙補助名額與服務量能，並將口腔篩檢、牙齒功能評估、假牙裝置、後續維修及必要追蹤納入服務，讓政策不只停留在裝設假牙。

徐欣瑩也重申，若當選將推動65歲以上長者免繳健保費，且敬老福利不排富，未來將盤點受益人數、年度經費及財源，建立可長期推動的制度；另規畫發放65歲以上長者AI智慧健康手環，運用新竹科技優勢協助健康照護。

長照部分則主打「在地老」，規畫建立「新竹縣長照資源整合查詢平台」，依居住地、需求及服務內容提供查詢，整合服務據點、申請資格、收費及聯絡資訊等。

徐欣瑩表示，也將盤點各鄉鎮日照及社區照顧缺口，新增資源優先投入需求較高地區，並推動「一里一個照護聯絡點」，協助串接長照轉介、交通接送、送餐、喘息服務及福利資訊。她強調，高齡政策不能只看補助多少，而要從健康預防、日常生活到需要長照時，都有制度承接。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩持續打政見牌，今端出友善高齡政策，主打「安心老、健康老、在地老」。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩持續打政見牌，今端出友善高齡政策，主打「安心老、健康老、在地老」。圖／徐欣瑩團隊提供

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