AI鑑識、現場辦證一次搞定 竹市打造火災勘察車

新竹市消防局獲中央補助與市府配合，編列總經費400萬元建置「火災現場勘察車」，創新導入「行動辦公室」與「行動實驗室」概念，整合火場勘察、科學鑑識、影像紀錄及受災戶服務等功能，全面提升火災調查效能及為民服務品質。

市長高虹安表示，新竹市是國家半導體產業重鎮，科學園區廠房林立、化學物質種類繁多，火災型態日益複合，對火災調查的專業度與時效性也提出更高要求。市民遭逢火災、身心俱疲之際，最需要的是政府主動提供協助。市府以市民需求為出發點，投入資源打造火災現場勘察車，讓服務走進災害現場，也讓科技鑑識更貼近第一線，持續打造安全、宜居的科技城市。

消防局指出，火災證明書是受災戶辦理保險理賠、租屋善後及稅捐減免等事項的重要文件，過去申請時須檢附相關身分及權利證明文件，民眾若資料不齊，往往需再次往返辦理。

為減輕受災戶負擔，消防局設置「火災調查行動辦公室」，由火調人員於火場勘察完成後，現場協助翻拍受災戶基本資料、確認身分，並透過行動電腦及可攜式印表機，直接核發火災證明書，將服務模式從「民眾自行到局申辦」轉變為「機關主動受理、現場立即核發」，減少受災戶在災後辦理保險理賠、稅捐減免及後續善後時的奔波。車內同時規畫具隱私性的筆錄空間及獨立電源設備，即使火場停電，也能維持基本行政作業。

勘察車設計處處以受災戶及第一線人員需求為考量，車輛中段規劃行動筆錄空間，設置折疊式桌面及拉簾，讓受災戶能在具隱私性的環境中完成筆錄；車上配置最大輸出1000W的行動電源，即使火場斷電，電腦、印表機及照明設備仍可維持運作。此外，座位區與置物艙之間設有封閉式隔板，降低勘察器材所沾附的煙燻及化學氣味進入車內，兼顧使用舒適性與作業環境。

消防局說，過去於縱火案件或化學火災現場發現可疑液體時，須採樣送回實驗室檢驗，需等待一定時間。此次勘察車配置可攜式拉曼光譜儀及AI筆記型電腦，內建超過2萬5000筆光譜資料庫，涵蓋有機、無機化學品、易燃性液體及爆裂物等，可於現場比對初篩，並依GHS及NFPA 704規範提供化學安全資訊，作為現場指揮及人員防護、處置的參考。儀器另具備穿透量測模式，可隔著信封、牛皮紙袋或樣品瓶直接檢測，無須開封證物，即可兼顧證物完整性及現場人員安全。

消防局說，火場一經清理便難以完整重建，因此火災現場的即時紀錄格外重要。勘察車配置LED氣球照明燈，以均勻、無方向性的光源改善夜間及濃煙散去後的照明需求，並搭配360度環景攝影及雷射測距儀進行現場測繪，為每一處火場建立完整數位紀錄，作為後續鑑定研判、司法審理、保險理賠協商及教育訓練的重要參考。

市府指出，未來將持續累積新竹市常見促燃劑及科學園區常用化學品的在地光譜資料庫，逐步提升現場初篩的準確度與涵蓋率，並將勘察車所蒐集的勘察、鑑識及環景成果，運用於火災調查教育訓練及火災預防工作。

火場勘察車結合行動辦公室及行動實驗室功能。圖／新竹市消防局提供

火場勘察車配置LED氣球照明燈，以均勻、無方向性的光源搭配360度環景攝影進行照片記錄。圖／新竹市消防局提供