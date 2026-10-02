桃園市長張善政市政說明會，強調桃園人口成長8萬全台第一的4大理由，成為快速成長城市。圖：曾增勳攝

桃園市長張善政今（1）日下午至八德區舉辦市政說明會，張善政以桃園過去四年人口成長8萬全台第一，以AI歸納居住環境較雙北佳、交通建設、就業機會多、福利比較好等4理由符合桃園快速發展城市，此外包括教育、好孕及社福福利領先全台，並特別拜託里長3大任務。

桃園市長張善政指三節禮金和重陽敬老金發放一年1萬元，六都最高。圖：曾增勳攝

張善政市以「桃園是年輕又快速成長的城市」切入市政說明、表示，桃園人口快速成長突破235 萬人、平均年齡約41.1歲、生育率六都第一，桃園可說是一個非常有動能的城市，過去四年，人口從228萬漲到235萬人，四年成長8萬人，全台第一，比第二的台中還增加3萬人，平均年齡最低。

桃園為何人口成長8萬人？有說外縣市搬來、年輕生育自然成長，張善政說，詢問電腦AI客觀指出，桃園4年成長8萬人全台人口成長最快，不外4個理由，一是居住環境，比雙北便宜又好；二是交通建設，捷運交通積極建設；三是就業機會多；四是福利比較好，從小到老的福利比較好，與市政簡報說明理由完全相符，

張善政從教育、婦幼、社福、經濟、都市發展、捷運、交通、宜居空間、醫療、文化觀光、環境永續及科技治理共12個面相說明過去近四年的政績，以年輕人為何願意在桃園生小孩？表示，桃園率先將代理老師薪水從9個月調到12個月，就是要搶好老師，最後教育部跟進全國一致，桃園首創5 歲幼兒助學金，生生喝鮮乳擴大至國中、公私立國中小免費營養午餐、國中小教科書免費。

支持生育的凍卵有營養補助金、生育津貼多一胎多一萬、好孕專車等孕期照護及安心托幼等福利措施，三節禮金和重陽敬老金發放一年1萬元，六都最高，明年起愛心敬老卡擴大使用，包括新增農會消費5 大服務；另外新建學校超過10所，通學廊道年底120所目標，本周六第100所通學廊道完工，至年底超過130所的超標，讓學童更安全。

張善政率市府民政局長劉思遠、捷工局長劉慶豐、衛生局長賈蔚、警察局長廖恆裕等市府團隊成員向八德區市民頭家報告市政績效，劉慶豐率先以「軌道交織．四通八德」說明推動捷運匯聚八德路網，綠線捷運及延伸中壢、延伸大溪線及三鶯延伸八德進度，強調綠捷7 台潛盾機全速進發「2030年如期通車」。張善政任內3年8個月視察捷運不下50次以上，形容「捷運工程每日都在變」。

張善政表示，市立醫院八德總院將在綠線延伸中壢線G29站，目前市府找顧問公司進行規畫，將尋找醫學中心級醫院團隊來幫忙營運市立醫院，爭取醫學中心級醫院來承接營運，若財務不平衡將予補貼，桃園更是全台第一個推動CT醫療車全桃走透透，一輛8、9千萬的CT醫療車免費鄉親做低劑量肺癌篩檢，經至今已超過7萬人次篩檢。

張善政特別拜託里長3大任務，亦即桃小巴路線爭取、農會胖卡做菜市場車、及CT醫療車篩檢3項任務，請里長積極向市府提出擴大服務市民。

張善政表示，市府為解決119救護車送醫塞車問題，市府推出「救護消防一路通」，透過GPS偵測在醫院1公里半徑畫圓圈，只要救護車通過這個圓圈，在救護車至醫院1公里路程全部開綠燈，以後站聖保祿醫院實驗，1公里4分鐘路程只要2分鐘，最快1分40秒開到，將急救的成功率提升8%，全桃園已有4醫院實施，此科技作法獲世界首獎，未來將擴大至消防救災。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園人口4年增8萬全台第一 張善政揭4大關鍵再託里長3任務