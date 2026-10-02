火舞照辦？竹市府認定舞台違建 莊競程：堅定辦下去

民進黨新竹市長參選人莊競程今晚將舉辦火舞活動，新竹市政府查察發現現場舞台未申請臨時性建築物許可，要求取得合法許可前停止使用並將依法裁罰；莊競程則表示，活動已依最新火舞安全指引完成安全維護計畫，批遭抹黑影響竹科產業，強調將堅定辦下去。

莊競程邀請曾登上「英國達人秀」的即將成真火舞團，今晚7時在舊慈雲路夜市、龍山西路99號旁演出「神火百藝」，結合火舞、舞蹈、戲劇與台灣民俗文化，希望藉藝文展演、特色市集發展「夜經濟」。

新竹市都發處表示，經民眾檢舉及議員市政總質詢反映，市府昨天下午4時前往場地查察，發現舞台涉及應申請臨時性建築物許可，但查無申請紀錄，確認屬未經許可搭建，已通報東區區公所辦理違章建築查報。

都發處指出，活動若搭建舞台等臨時性建築物，應依法申請，經審查、竣工查驗並取得使用許可後才能使用；現場施工前也未依規定將消防設備圖說及交通影響說明送相關單位審查，已要求取得合法許可前停止使用。

都發處表示，本案涉及違反建築法第25條，將依第86條裁罰；起造人收到違章建築認定通知後，應於1個月內申請補辦建造執照，逾期未辦或手續不符規定，將依規執行拆除。

莊競程表示，一場國際級火舞演出被抹黑成影響竹科「護國神山」產業，令人心寒。團隊9月初即與消防局聯繫，適逢中央9月17日發布新的火舞展演安全管理指引，因此重新處理場地、安全維護、保險及活動協調，經十多天準備完成安全維護計畫。

莊競程表示，新指引過去在全台沒有執行經驗，團隊仍以最高標準完成消防安全程序，並非毫無準備；舞台距龍山變電所超過30公尺，現場也依安全指引配置消防設備。他強調，舉辦活動是希望新竹孩子看見世界，「我們不會畏懼打壓，會堅定辦下去」。