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竹市監理站深入竹科查大型貨車 緊盯駕駛違規、車況與內輪差

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
適逢9月交通安全月，新竹市監理站攜手高公局北區養護工程分局，昨天走進新竹科學園區，鎖定大型貨車運輸業者進行管理查核及交通安全宣導。圖／新竹市監理站提供
適逢9月交通安全月，新竹市監理站攜手高公局北區養護工程分局，昨天走進新竹科學園區，鎖定大型貨車運輸業者進行管理查核及交通安全宣導。圖／新竹市監理站提供

適逢9月交通安全月，新竹市監理站攜手高公局北區養護工程分局，昨天走進新竹科學園區，鎖定大型貨車運輸業者進行管理查核及交通安全宣導，從公司、駕駛人及車輛管理著手，要求業者強化內部管理，降低大型車事故風險。

新竹市監理站表示，竹科是台灣半導體產業重鎮，大量晶片及相關產品仰賴貨運車輛進出，形成高密度科技運輸網絡。此次針對園區大型貨車業者辦理「貨運三業公司查核」，從公司管理、駕駛人管理、車輛管理3大面向檢視，盼將交通安全納入企業日常營運。

新竹市監理站長黃友川表示，運輸業者頻繁使用道路，企業除應做好車輛及駕駛管理，也應針對曾有違規紀錄的駕駛建立個別關懷及加強輔導機制，透過內部治理降低事故風險，尤其應避免大型車行經路口未禮讓行人釀禍。

監理站也提醒，大型車轉彎時應於30公尺前顯示方向燈，並落實「慢、看、停」，包括放慢速度、察看視野輔助系統及確實禮讓行人，確認安全後才能通過路口。

針對竹科通勤族，監理站提醒，行駛途中若與大型車相遇，應保持適當安全距離，並特別留意大型車轉彎時的「內輪差」及視線死角，避免長時間停留在大型車駕駛不易察覺的位置。

由於園區貨運業者頻繁使用高速公路，高公局北區養護工程分局也提醒，大型車上路前應落實行前安全檢查，包括確認輪胎胎紋深度、煞車系統及貨物綑紮情形，避免車輛或貨物問題影響高速公路行車安全。

黃友川表示，希望透過監理機關、高公局與竹科業者合作，持續強化大型車安全管理，並建立以人為本的交通安全文化，兼顧園區員工通勤及產業物流運輸安全。

由於園區貨運業者頻繁使用高速公路，高公局北區養護工程分局也提醒，大型車上路前應落實行前安全檢查。圖／新竹市監理站提供
由於園區貨運業者頻繁使用高速公路，高公局北區養護工程分局也提醒，大型車上路前應落實行前安全檢查。圖／新竹市監理站提供

監理站 竹科 高公局

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