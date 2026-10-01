桃園開打疫苗！長者新冠接種率僅21％ 今年加開15場假日接種站

桃園市今年度流感及新冠疫苗今起開打，副市長蘇俊賓與衛生局長賈蔚、社會局長陳寶民現場挽起兩袖，同時接種流感及新冠疫苗。市府指出，目前桃園長者流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種率分別約51%、21%及33%，仍有提升空間，今年除安排517場社區接種站，更將假日大型接種站由去年6場增至15場，希望提高接種率，強化社區防護網。

蘇俊賓表示，防疫是群體性的工作，接種疫苗不只提升自身保護力，更能保護社區中免疫力較差的族群。去年衛生局除設置社區接種站，也加開6場假日大型接種站，使流感疫苗接種率由46.8%提高至51.3%，顯示增加接種便利性確實能帶動民眾施打意願。

蘇俊賓指出，今年市府與桃園市醫師公會、診所協會合作，安排517場社區接種站、15場假日大型接種站，另有310間醫療院所可接受預約。衛生局今年還推出「左流右新、健康安心」限量衛生紙，民眾接種一劑可獲得一串、兩劑可獲得兩串，希望透過民眾帶回社區宣傳，鼓勵親友接種。

現場81歲高姓長者分享，自己已連續13年接種疫苗，長年在龜山衛生所擔任志工，也會鼓勵鄉親踴躍施打。桃園市診所協會理事長陳銘真表示，今天上午已到養生村協助接種800多劑疫苗，她以電腦定期更新防毒軟體比喻，人體免疫系統同樣需要透過疫苗定期「更新」。

衛生局表示，今年公費流感及新冠疫苗分兩階段接種，第一階段自10月1日起，優先提供長者、幼兒、孕婦、高風險族群、機構住民及工作人員、醫事及防疫人員等公費對象；第二階段自11月2日起，擴大至50至64歲無高風險慢性病成人。

衛生局指出，設籍或居住桃園市65歲以上長者、原住民55歲以上，若未曾接種公費肺炎鏈球菌疫苗，也可同步評估接種。除全市13區衛生所及合約院所，市府將透過社區接種站、假日大型接種站及到宅接種等方式提供服務，民眾也可利用桃園市疫苗預約系統事先預約，減少現場等候時間。