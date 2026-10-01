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新北市苗栗同鄉後援會成立 蘇巧慧邀陳品安同台擴大兩地合作

攝影中心／ 記者胡經周／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右）同台。記者胡經周／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右）同台。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安同台。蘇巧慧致詞時表示，苗栗近年在無人機、科技及AI資訊產業都有蓬勃發展，新北則有大量工廠及中小企業，未來可從技職學生培育開始，進一步推動兩地學校、人才與中小企業工廠對接，讓青年培訓與產業需求接軌。

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蘇巧慧指出，新北有許多苗栗移居的鄉親，苗栗則是許多人的母縣，未來透過新北市、苗栗縣政府及兩地同鄉會建立更緊密的合作管道，希望讓新北成為苗栗最好的靠山、朋友，苗栗也成為新北最可以信任的夥伴，讓兩地在文化、青年及產業等面向共同發展。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右二）同台，兩人進場時受到現場苗栗同鄉的熱烈歡迎。記者胡經周／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右二）同台，兩人進場時受到現場苗栗同鄉的熱烈歡迎。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前右二）今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安（前左二）同台。記者胡經周／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前右二）今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安（前左二）同台。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安（左）同台，兩人進場時受到現場苗栗同鄉的熱烈歡迎。記者胡經周／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安（左）同台，兩人進場時受到現場苗栗同鄉的熱烈歡迎。記者胡經周／攝影

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