第27屆WVO國際蔬食節登場 9國18位講者齊聚新竹

第27屆WVO世界蔬食會議暨國際蔬食節今天在新竹芙洛麗大飯店登場，新竹市政府與世界蔬食組織台灣總會（WVO Taiwan）合作，以「國際化、科技化、在地化」為主軸，結合國際交流、綠色科技及在地蔬食，推廣低碳永續生活。

WVO 台灣總會主席林霖心表示，WVO 在全球持續推廣蔬食共生與愛護生命理念，今年全球參與交流已突破10萬人次。第27屆會議落腳新竹，特別聚焦三大核心亮點：一、國際化： 邀請來自德國、俄羅斯、印尼、印度、日本、汶萊、新加坡、馬來西亞及台灣等9國、共18位跨國講者齊聚新竹，分享全球純植生活與環境保護趨勢，展現新竹多元包容的國際視野。

二、科技化：展現科技賦能健康與永續的實力。現場不僅展示運用農業科技與循環材料技術、將豆渣轉化為高附加價值原料的產業應用，更呈現運動科技團隊導入 AI 視覺骨架分析與個人健康數位履歷，以數據驅動精準健康與低碳生活。

三、在地化：推廣「吃在地、食當季」的低碳美學。邀集在地小農與業者，分享堅持自然農法、無添加的有機果園栽培，以及實踐低廢棄、純手工料理的友善純植餐飲與自然共生的休閒旅宿，具體落實從日常減碳的在地行動。

新竹市政府表示，新竹市在發展高科技產業的同時，也積極推動淨零永續與智慧治理，期盼透過國際蔬食盛會，推廣低碳飲食，將永續理念融入市民日常生活，打造宜居的智慧城市。