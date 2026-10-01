為提升搜救犬領犬員專業知能及犬隻照護能力，桃園市消防局辦理領犬員專業訓練。圖：消防局提供

為提升搜救犬領犬員專業知能及犬隻照護能力，桃園市消防局於今(1)日辦理領犬員專業訓練，邀集基隆市、台北市、新北市消防局領犬員及獸醫師共同參訓，透過專業課程與實務經驗交流，強化搜救犬健康管理及緊急救護能力。

透過專業課程與實務經驗交流，強化搜救犬健康管理及緊急救護能力。圖：消防局提供

課程內容涵蓋「食品安全、動物福祉及大動物獸醫執業分享」、「犬隻行為判讀及處置」、「犬隻常見疾病簡介及防治」及「犬隻緊急救護技術操作訓練」等主題，分別由桃園市獸醫師公會前理事長蕭火城、獸醫師李冠廷、獸醫師陳威廷及獸醫師馬維賢等4位公會獸醫師進行授課，兼顧犬隻日常照護、行為管理、疾病預防及突發狀況處置。

搜救犬勤務具有高度專業性，透過跨縣市消防單位及獸醫專業團隊交流，不僅能分享不同單位的勤務經驗，也能建立更完整的犬隻照護及救護觀念。圖：消防局提供

此次訓練特別安排犬隻緊急救護技術實作，讓參訓人員將課堂所學運用於實際操作，提升面對犬隻受傷、突發疾病或其他緊急狀況時的應變能力。

消防局表示，搜救犬平時除了接受搜索訓練，也必須面對各類救災環境及高強度勤務，因此領犬員除須具備搜索及訓練能力外，更應熟悉犬隻健康狀況及基本緊急救護技術，才能在第一時間發現異常並採取適當處置。

此外，搜救犬勤務具有高度專業性，透過跨縣市消防單位及獸醫專業團隊交流，不僅能分享不同單位的勤務經驗，也能建立更完整的犬隻照護及救護觀念。未來將持續推動領犬員專業訓練及跨單位交流，提升搜救犬勤務品質，讓搜救犬在各項救災及協尋任務中發揮最大效能。

本文章來自《桃園電子報》。原文：強化搜救犬急救！桃消辦領犬員訓練 基北北桃齊聚實作