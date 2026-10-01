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龍潭轉運站啟用 桃市府：709恢復公園站部分班次、增開往返永寧

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市交通局今日下午公布709、709A、709B最新修正路線。圖／交通局提供
桃園市交通局今日下午公布709、709A、709B最新修正路線。圖／交通局提供

桃園市交通局表示，民眾反映龍潭轉運站啟用後709路線調整一事，交通局已重新配置709平鎮-龍潭-永寧轉運站路線與班次分配，將部分709主線班次移至709B副線，行經龍潭運動公園站且不經龍潭轉運站，以此兼顧龍潭轉運站及原有站點服務。

交通局指出，原先啟用初期龍潭運動公園站往永寧方向僅有3班709A路線班次，明日（周五）起調整將部分709主線班次調整為709B，並恢復原行駛路線行經龍潭運動公園站，提供龍潭運動公園站往永寧轉運站方向服務；同時加上原先的709A維持龍潭運動公園服務路線，合計平日在709A與709B路線經運動公園站往返永寧轉運站提供55班次服務。

此外，交通局將自10月5日（周一）起，於上午尖峰時段租用兩輛遊覽車投入疏運，行走路線為龍潭轉運站-中正路站-運動公園站-大昌路-龍潭交流道-永寧轉運站，增加龍潭往永寧轉運站方向的運能。

而針對709調整進出龍潭轉運站耗費時間的批評，交通局經檢視往返永寧轉運站的行車時間，相較過往並無太多差異。交通局強調，龍潭轉運站啟用後，透過709、709A、709B等路線配置，維持既有整體班次，同時恢復龍潭運動公園站服務，並提供轉運站轉乘選擇，市府將持續依實際運量及民眾需求檢討公車路線及班次配置。

709平鎮-龍潭-永寧轉運站最新班次時刻表。圖／交通局提供
709平鎮-龍潭-永寧轉運站最新班次時刻表。圖／交通局提供

709A、709B最新班次時刻表。圖／交通局提供
709A、709B最新班次時刻表。圖／交通局提供

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