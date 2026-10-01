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桃園凍卵補助全國第一 藝人臧芮萱曝孕期打針…老公說她肚子像豆腐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
宜蘊醫療集團今舉辦「今日宜，早點行凍」宣導活動，鼓勵女性凍卵要趁早。記者陳俊智／攝影
宜蘊醫療集團今舉辦「今日宜，早點行凍」宣導活動，鼓勵女性凍卵要趁早。記者陳俊智／攝影

台灣生育率持續下降，女性生育第一胎的年齡也在慢慢成長。宜蘊醫療集團今舉行「台灣女孩日：今日宜，早點行凍」宣傳活動，鼓勵女性凍卵要趁年輕，桃園市婦幼局長杜慈容也說「哪怕只有一絲想生孩子的念頭，都適合凍卵」，強調市府有相關補助，歡迎多利用。

10月11日是台灣女孩日，宜蘊醫療集團今在桃園區經國路據點舉辦活動，邀請多名女性分享凍卵、懷孕及孕期付出的努力與感受，藝人臧芮萱一人分飾兩角，除了主持活動，身兼分享者，介紹備孕時做了哪些努力。她出道多年演不少戲劇，也主持過行腳節目，但主持活動算頭一遭，心裡難免緊張，特別準備特大張「小抄」，希望與會來賓見諒，一席話把現場來賓及工作人員都逗笑。

宜蘊指出，台灣女性生育第一胎的平均年齡近年不斷提高，2004年為27.39歲，2024年變成31.65歲，延後了7.35年。從實務面觀察，許多女性並非不想生，而是求學、職涯、經濟條件與伴侶關係未到位，所以暫緩生育計畫，然而人生可以晚一點做決定，卵子的數量與品質卻不會跟著暫停。

桃園宜蘊生殖中心院長朱伯威醫師指出，女性的卵子數量及品質會隨著年齡增長變化，愈晚凍卵，可能面臨取卵數減少、染色體異常風險上升，或者必須接受更多次療程，才能累積目標卵子數，而提早凍卵有3大優勢，包括卵子數量較充足、品質佳，胚胎染色體異常機率低，取卵所需費用與身體負擔也相對低。但要強調的是，凍卵後仍須經過解凍、受精、胚胎培養及著床等階段，實際結果也會因個人條件而異。

民眾葉小姐在宜蘊協助下，成功生了2個小孩，第一胎取卵5次、植入8次才成功，第二胎為了控制身體免疫力系統，整個孕期更幾乎天天吃藥打針，「如果能早點了解自己的生育力，我或許會有不同的準備，希望其他女性不要等到想生育才認識自己的身體，建議大家為了懷孕提前準備」。

臧芮萱分享自己凍卵經驗，指自己是桃園人，受惠市府凍卵補助，而她在懷孕時也靠針劑控制免疫系統，而且針是直接打在肚子，她自己不敢打，拜託老公幫忙，結果老公說「好像打在豆腐上」。她表示，老公的說法讓她哭笑不得，但也印證懷孕、備孕這件事似乎不是那麼可怕，自己已經在為第二胎做準備，也希望大家不用太排斥害怕。

杜慈容表示，市府成立全國第一個婦幼局，就是為了照顧婦女及幼兒，凍卵補助也是全國第一個「社會性凍卵補助」，白話文意即「只要想要生孩子，都可以來申請」，目前已累積5555人受惠，而市府針對女性孕育下一代還有多項孕前、產後補助，歡迎市民多加利用。

宜蘊醫療集團今舉辦「今日宜，早點行凍」宣導活動，藝人臧芮萱（右）分享自身凍卵、懷孕及生產經驗，大讚桃園市政府凍卵補助，婦幼局長杜慈容也鼓勵其他女性多利用。記者陳俊智／攝影
宜蘊醫療集團今舉辦「今日宜，早點行凍」宣導活動，藝人臧芮萱（右）分享自身凍卵、懷孕及生產經驗，大讚桃園市政府凍卵補助，婦幼局長杜慈容也鼓勵其他女性多利用。記者陳俊智／攝影

宜蘊生殖中心院長朱伯威分析盡早凍卵的優勢。記者陳俊智／攝影
宜蘊生殖中心院長朱伯威分析盡早凍卵的優勢。記者陳俊智／攝影

宜蘊醫療集團今舉辦「今日宜，早點行凍」宣導活動，鼓勵女性凍卵要趁早。記者陳俊智／攝影
宜蘊醫療集團今舉辦「今日宜，早點行凍」宣導活動，鼓勵女性凍卵要趁早。記者陳俊智／攝影

凍卵 補助 桃園 藝人

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