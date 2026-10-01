苗栗縣阿斌哥大愛協會再添社區照顧關懷據點 通霄梅南熱鬧揭牌

苗栗縣政府廣設社區照顧關懷據點，縣長鍾東錦今天為阿斌哥大愛協會通霄鎮梅南站社區照顧關懷據點揭牌，這不僅是通霄第10個，更是縣內第239個據點，布建率達86.2%；鍾縣長希望該據點能增加開辦天數，就近照顧社區長輩。

梅南站社區照顧關懷據點目前共有20名志工投入服務，據點每周四開放，辦理餐飲、電話問安、健康促進等服務，另結合巷弄長照站提供預防及延緩失能服務。

阿斌哥大愛協會在通霄已有8個分站，除梅南站另有通東站、通西站、五北站、內島站、白西站、南和站、圳頭站；今天上午，鍾東錦及地方民意代表、里長等人，一同為梅南站社區照顧關懷據點揭牌啟用，會中鍾縣長現場演唱兩首曲目，長輩們跟著節奏拍手，將氣氛炒熱至最高點。

鍾東錦表示，感謝立委陳超明、公所當時在蓋據點時的努力及奔走，以及阿斌哥大愛協會梅南站所有幹部、志工夥伴及地方鄉親的努力，共同促成梅南站社區照顧關懷據點順利啟用；梅南站雖沒有廚房，但據點與餐廳合作美味營養餐點，希望能夠增加開辦天數，讓長輩們有地方聚會聊天、運動。

他強調，目前全縣在各社區的配合下已完成第239個據點啟用，希望今年可以達成240站，之後也將以250、260、270個據點目標逐步邁進，期待在各界的努力之下，讓每個村里、每個聚落都有關懷據點，讓退休的人有地方可以活動，一起幸福生活。