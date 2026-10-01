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活生生的藝術創作 苗栗縣盆景藝術協會年度展登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供
苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供

苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展，展出時間從上午9點到下午4點，市公所和盆景藝術協會歡迎鄉親前往欣賞，感受這項源遠流長的中華藝術文化。

頭份市長羅雪珠表示，這次展出的60件盆栽作品都是會員別具一格的藝術創作，具有高度專業水準，相當值得細心觀賞。此外，10月3日下午2點還有現場盆栽教學示範活動，誠摯邀請鄉親朋友踴躍參加，一窺盆栽製作的奧秘。

苗栗縣盆景藝術協會理事長陳喜雄表示，協會成立迄今已45年，會員有志一同推廣這項活的藝術創作，致力綠美化不遺餘力；要培養一顆好樹需費時十餘年，會員作品展每年展出一次，今年挑選總冠軍1顆、松柏類3棵、雜木類2棵、創意類1棵，共有7棵將參加全國華風展。

苗栗縣盆景藝術協會理事長陳喜雄表示，盆栽是中華文化源遠流長的藝術創作，希望從大自然的縮影之美，喚醒人們的感官，拉近與大自然的距離，也藉每年展出提升苗栗鄉親的生活品質，現今環保意識抬頭，國人都有節能減碳觀念，植栽可以減緩地球暖化，更可綠美化周圍環境，歡迎大家一起來植栽改善周遭的生活環境，減緩暖化並愛護地球。

苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供
苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供

苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供
苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供

苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供
苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供

苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供
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苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供
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苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供
苗栗縣盆景藝術協會今天起一連五天在頭份市公所藝術館舉辦115年苗栗縣盆景藝術展。圖／頭份市公所提供

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