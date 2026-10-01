高鐵桃園站關懷脊髓損傷者 為傷友突破交通限制開啟無礙旅程

台灣高鐵桃園站愛心送暖，今日協助桃園市脊髓損傷者協會50位會員及家人搭高鐵展開圓夢之旅；乘車前，副站長周尚平也特別向參與的成員及家屬介紹車站無障礙設施，並期盼大家在旅途中感受台灣之美，留下美好回憶。

桃園市脊髓損傷者協會理事長聶麗屏表示，協會成員逾9成因為車禍或其他意外造成脊髓損傷，日常生活需仰賴輪椅行動，外出及旅遊往往面臨諸多挑戰，感謝高鐵桃園站的大力支持，協助傷友突破交通限制，享受旅遊樂趣。參與活動的阿宏因病導致脊髓損傷，受傷至今約5年，終身需使用輪椅，喜歡旅遊的她，對於能和傷友們結伴出遊，除了在生活中為彼此加油打氣之外，也能透過旅行留下美好回憶，而此行也是他第一次搭乘高鐵，特別珍惜與期待。

高鐵桃園站副站長周尚平說，高鐵公司持續落實企業社會責任，讓每一次旅程不僅是串聯城市與人群，更傳遞愛心與關懷，陪伴更多需要支持的族群，走向更寬廣的生活視野，共同實現美好的旅程體驗。

桃園市脊髓損傷者協會體驗搭高鐵旅遊。圖／台灣高鐵提供

高鐵桃園站贈桃園市脊髓損傷協會放大版車票留念。圖／台灣高公司提供鐵