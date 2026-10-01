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苗栗縣定古蹟「勝興火車站」獲補助推動整體修復 說明會10月7日舉行

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉舊山線勝興火車站。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣三義鄉舊山線勝興火車站。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣古蹟舊山線「勝興火車站」獲得中央補助辦理整體修復工程，目前已完成工程規畫，縣府將在10月7日週三下午2點在三義鄉公所辦理說明會，苗栗縣文化觀光局歡迎關心文化資產的民眾一同參與。

苗栗縣文化觀光局表示，勝興火車站坐落於三義鄉三叉段，位於台灣縱貫鐵路舊山線三義至豐原路段間，前身為明治四十一年（1908年）設立的「十六份信號場」，車站建築主體建於大正元年（1912年），為一層樓木造兩坡水屋頂建築，昭和五年（1930年）因山產運輸需求改設為「十六份停車場」，開辦客貨運業務，民國四十七年（1958年）改名為勝興火車站，並於民國八十七年（1998年）新山線通車後停止使用。

勝興火車站於民國八十八年（1999年）指定為縣定古蹟，海拔402.326公尺，是台灣縱貫鐵路最高點，勝興火車站雖屬小型日式木造建築，但柱樑上刻有八卦和矛頭，尤其是屋簷下的支撐建構成鋸齒狀，造型特殊，具有特殊性的藝術風格。

勝興火車站屹立迄今已百餘年，雖然因新山線通車而停用，反而與龍騰斷橋等景點及古蹟，帶動三義舊山線成為國內的觀光熱區，近年並推出鐵道自行車Rail Bike，開創國內新型態的旅遊模式。勝興火車站整體修復工程獲補助經費約3000萬元，預計明年可開始動工，縣府委託黃棟群建築師事務所辦理勝興火車站整體修復工程委託規畫設計與因應計畫案。

文觀局表示，文化資產活化與再利用，除需要專家學者的調查與建議，同時也需要與地方管理及使用機關人員、居民溝通協調，藉由說明會提出再利用可行方案建議及後續日常管理維護方式，持續有效地共同維護文化資產的保存，希望透過說明會與管理單位及民眾進行再利用意見交流，並匯集民眾對於「勝興火車站」的歷史記憶，結合調查研究案的文獻爬梳、圖說，詳實紀錄於調查研究計畫中，於未來辦理修復或再利用時，能充分展現文資價值。詳情可洽文觀局電話037-352961或至官網http://www.mlc.gov.tw查詢。

勝興火車站的木造站房設計，據說與風水有密切關係。記者胡蓬生／攝影
勝興火車站的木造站房設計，據說與風水有密切關係。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 修復 古蹟

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