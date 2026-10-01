2026新竹市購物節開跑！消費就可抽特斯拉 滿額再送限量在地好禮

「2026新竹市購物節」1日起開跑至12月31日止！新竹市長高虹安邀請全國民眾走進新竹、支持在地店家。即日起只要於符合活動資格的店家消費並登錄發票或收據，就有機會抽中特斯拉Model Y電動汽車、30萬元購物金、iPhone 18 Pro、北海道雙人機票、Gogoro電動機車及精緻錶款等好禮。除了周周抽、月月抽，今年更推出限量在地特色滿額禮，讓民眾「有抽又有拿」，將新竹在地好物帶回家。

高虹安表示，今年購物節針對不同消費通路推出抽獎序號加碼機制，鼓勵民眾走進商圈、市場、特色店家及旅宿業消費。活動期間，於合法設立於新竹市的店家消費，單筆發票金額滿200元，一般店家可獲1組抽獎序號（單筆上限300組）；特約店家享2倍序號（單筆上限600組）；旅宿業更享5倍序號（單筆上限600組）。此外，於免開統一發票的收據特約店家單筆消費滿100元，即可獲2組序號（每日上限20組）。無論是品嚐在地美食、選購生活用品，或安排新竹住宿旅遊，都能累積抽獎序號，增加中獎機會。

高虹安指出，為讓民眾消費登錄更加便利，今年購物節提供多元登錄方式，無論紙本發票、電子發票或雲端發票，皆可透過活動網站完成登錄；使用雲端發票還可綁定載具，一鍵匯入消費資料。至於免開統一發票的收據特約店家，民眾只要於消費當日掃描店家專屬QR Code，輸入消費金額即可完成登錄。透過多元、便利的數位登錄機制，讓民眾輕鬆參與購物節，消費越多、抽獎機會越多。

除了周周抽、月月抽獎項外，今年也特別規劃限量滿額禮，讓參與民眾「有抽又有拿」。活動期間，個人帳戶累積有效電子發票及載具發票，消費滿2,000元並完成數位同意書後，即可兌換滿額禮，每人限兌換1次，總量限量2,500份，送完為止。市府透過滿額禮回饋參與購物節的消費者，也盼藉此讓更多民眾認識新竹在地特色商品。

此次滿額禮推出兩款在地好物組合，組合A包含「阿忠冰店」鳳梨醬、「赫曼咖啡」濾掛咖啡及「國際牌」沖泡式調和米粉；組合B則包含「新福源花生醬」花生酥餅、「老鍋米粉」小卷啾啾米粉杯杯及「河堤上的貓」台灣精選茶包，兩款組合皆搭配購物節專屬實用提袋，讓民眾一次把新竹在地好味道帶回家。

滿額禮將自10月19日起分批開放預約，兌換時間為各指定日期13時至16時，地點位於「水豚麥胖－新竹東光米窩」（新竹市東區東光路91號）。每日採預約及庫存管制，民眾可先至活動系統確認可預約日期及剩餘數量；超過預約期限未領取的名額，將另行開放。實際庫存及可預約狀態以活動系統公告為準，兌換時須進行身分核實，且證件姓名須與系統資料相符，請民眾依規定完成兌換，以免影響自身權益。

市府補充，「2026新竹市購物節」自10月1日至12月31日舉行，誠摯邀請全國民眾把握活動期間，到新竹逛商圈、吃美食、住旅宿、買好物，以實際消費支持在地店家。民眾可至「2026新竹市購物節」活動網站（https://shopping.hccg.gov.tw）登錄消費、查詢抽獎資訊及滿額禮兌換規定，也可追蹤活動臉書粉絲專頁及LINE官方帳號，掌握最新活動消息。