竹市立棒球場整修後首場完整賽事 新竹蜂戰開南大學
新竹市政府今天說，竹市城市棒球隊「新竹蜂」昨天在新竹市立棒球場與開南大學棒球隊交流，此次是球場整修後首場完整棒球賽事，除讓球員累積實戰經驗，也藉比賽檢視人工草皮及相關設施。
新竹市長高虹安今天透過文字指出，城市棒球隊透過與不同球隊交流，可檢視訓練成果；藉由比賽也實際觀察人工草皮在守備、跑壘等情況，並操作音響、大型螢幕等設備，了解場館在完整賽事中的運作情形。
她表示，此次邀請開南大學棒球隊總教練郭李建夫率隊參加，雙方上午分別進行訓練，下午安排交流賽，進行投打、守備及團隊戰術等實戰演練，新竹蜂教練團也藉此觀察球員臨場表現，作為後續訓練調整參考。
新竹蜂總教練陳瑞振表示，交流賽是球隊訓練的延伸，球員面對不同類型對手，有助累積比賽經驗、提升臨場應變及團隊合作能力，未來也將持續安排交流及賽事，建立穩定比賽節奏。
新竹市政府透過文字表示，賽後副市長林琨瀚與雙方教練、球員座談，蒐集對人工草皮、球員空間及場館動線等使用意見，作為後續改善參考；未來也將持續安排賽事，並串聯學校及城市棒球資源。
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