影／為「關二爺」點睛！三義木雕節國慶假期連三天推出 今辦啟動儀式

2026三義木雕藝術節將於國慶連假10月9至11日登場，活動區域遍及三義木雕館、水美藝術街及周邊場域。苗栗縣政府今天在縣府大廳辦記者會，展現三義豐富的觀光資源，並邀木雕師李明道現場展演木雕技藝，一刀一鑿呈現傳統雕刻之美，為今年木雕藝術節揭開序幕。

苗栗縣文化觀光局表示，今年木雕節進一步連結在地信仰，10月9日開幕將舉行「魯班公祭」，並首度迎請三義天后宮媽祖駐駕會場3天。木雕從廟宇鑿花、神像雕刻到神轎工藝，木雕一直存於民間信仰與日常生活中，今年透過宗教木雕展演，帶領大家從熟悉的信仰文化，看見木雕技藝與地方生活的深厚連結。

縣府秘書長陳斌山表示，三義是台灣重要的木雕重鎮，累積的不只是產業發展，更是一座山城長年形成的文化記憶；今年藝術節從博物館、水美藝術街延伸至神雕邨與木雕工作坊，希望民眾不只欣賞作品，也能走近職人、認識地方，感受三義木雕從傳統工藝走向當代創作的生命力。

文觀局長林彥甫表示，木雕節3天活動從木雕創作延伸至親子體驗與街區生活，除了木雕師現場創作、冰雕即興創作表演、樟樹下藝文饗宴及文創藝市集，也規畫木藝親子DIY、木藝職人體驗、青創快閃體驗與童玩遊戲，盼不同年齡的民眾都能親近木雕、體驗木藝。

水美藝術街規畫木藝闖關、木藝對話及「木藝走讀─水美街區文化漫遊」，由導覽人員帶民眾走訪木雕店家、木雕工藝工作室與特色展售空間，從街區故事認識三義木雕產業與水美街區的發展，感受木藝融入地方生活的樣貌。

今年還安排了新的亮點「慢城漫遊─探索木雕工作坊導覽」，帶遊客走進神雕邨木雕師工作坊，與木雕師面對面交流，近距離了解創作、工具與技藝，從「看作品」到「見職人、進工作坊」，讓大家不只是欣賞木雕，更能認識作品背後的創作者。

林彥甫表示，今年木雕節邀集博物館、職人、街區、木藝青創、地方團隊與社區共同參與，希望讓不同世代都能找到接近木雕的方式。10月9日將舉辦社區才藝競賽，讓在地居民成為藝術節的一部分。今年還規畫深度小旅行，結合木藝、茶香、客家飲食與地方體驗，帶領旅人從街區走向山城，在旅行中認識三義風土與生活，讓藝術節不只是三天活動，更成為一趟認識三義的文化旅程。

藝術節期間，三義木物館同步展出2026國際木雕藝術交流展、台灣國際木雕競賽作品展，從國際交流、傳統工藝到當代創作，展現木雕藝術的多元面貌。台灣國際木雕競賽已辦理18屆，今年有67件作品參賽、45件入選，14名創作者入圍最終獎項，得獎名單將於10月9日下午開幕式及頒獎典禮揭曉，現場並將表揚木雕薪傳成就獎。

相關活動及報名資訊可上「2026三義木雕藝術節」官網（https://sanyi-woodart2026.tw）。

三義木雕節將於國慶連假10月9至11日登場，苗栗縣政府今天在大廳辦記者會，邀木雕師現場展演木雕技藝，一刀一鑿呈現傳統雕刻之美。記者胡蓬生／攝影

三義木雕節將於國慶連假10月9至11日登場，苗栗縣政府今天在大廳辦記者會，廣邀各地民眾到三義賞木雕、嘗美食、漫游木雕之鄉。記者胡蓬生／攝影