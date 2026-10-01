旅行從一本書開始！桃園總圖串聯22品牌 閱讀東北角、皇冠海岸

旅行不一定要先出發，也能從一本書開始認識一個地方。桃園市立圖書館總館推出「Check In 閱讀大東北角 皇冠海岸」微型展，串聯22家地方品牌推薦選書，並結合Podcast及視覺藝術，讓民眾透過閱讀、聆聽認識東北角及北海岸的山海、聚落與地方文化。展覽即日起至10月31日在總館二樓藝術廊道免費展出。

本次微型展由交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處指導，WOVEN VISION串視界微型展與「少年阿公」主辦，桃園市立圖書館合辦，透過「閱讀、傾聽、展覽」串聯地方故事，希望讓民眾從圖書館開始認識北台灣山海及在地生活。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，「旅行可以從一本書開始，閱讀也可以成為旅行的前導。」這次透過選書、聲音及藝術，讓讀者先在圖書館認識東北角與北海岸，再實際走進地方、體驗生活，讓旅行不只是看風景，更能進一步理解地方文化。

施照輝指出，永續旅行不僅是減少對環境的負擔，也包含對土地、文化及居民生活的理解與尊重。圖書館希望藉由跨域合作，將閱讀延伸至真實生活，讓一本書或一段故事，成為民眾認識地方甚至實際出發旅行的起點。

東北角管理處處長游麗玉表示，東北角長年推動永續觀光及深度人文體驗，希望旅客欣賞自然風景之餘，也能認識地方文化與居民生活。此次活動從福隆的「傾聽」延伸至桃園的「閱讀」，讓旅遊題材走進圖書館及城市日常，吸引更多民眾進一步探索大東北角與皇冠海岸。

策展人方子維表示，展覽邀請22家品牌推薦主題選書，並搭配QR Code連結Podcast故事，民眾可從文字、聲音及視覺作品認識不同地方特色，透過閱讀及傾聽，在實際旅行前先建立對目的地的認識。

參與品牌橫跨不同地區，包括大東北角觀光圈的一米特米食點心觀光工廠、艸祭製麵、薪寬茶園，皇冠海岸觀光圈的基隆委託行、山焙，以及桃園在地的綠合農場、香草野園等。展覽展期至10月31日，地點位於桃園市立圖書館總館二樓藝術廊道，民眾可免費參觀。