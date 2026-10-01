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桃園推舊城再生 引路IP「大廟喵」吸睛

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市都發局推舊城再生，可愛IP角色「大廟喵」引路。圖／桃園市都發局提供
桃園市都發局推舊城再生，可愛IP角色「大廟喵」引路。圖／桃園市都發局提供

桃園市都市發展局推動社會住宅公共藝術計畫，選定舊城區作為實驗基地，將大廟景福宮打造成趣味與科技感的文化空間，還有可愛的IP角色「大廟喵」，帶民眾重新認識地方信仰與歷史。

「大廟喵」由設計師李明道（Akibo）操刀，橘白雙色對比明顯，身上印著「大」字代表大廟景福宮，手持搖扇分別寫著「平」、「安」2字，寓意平安，實體意象已坐落在景福宮廟埕一隅，除了打卡合影留念，掃了QR碼，腳色就會跳進手機裡，一起參加AR闖關遊戲。

李明道表示，此次設計呼應都發局「讓藝術走入街區」理念，讓傳統宮廟不再只是嚴肅的宗教場所；都發局則說，民眾在體驗過程中能深入探索開漳聖王等眾神的歷史故事、了解景福宮建築巧思，還能拍照打卡領取專屬的「數位平安符」，讓景福宮化身兼具美學與互動性的歷史文化館。

都發局表示，隨著舊城改造計畫的逐步推進，桃園的街區風貌正展現出令人驚豔的當代活力，2026台灣設計展也正展出「城市脈搏．跳動未來」，歡迎民眾一起思考2040年的桃園生活。

桃園市都發局推舊城再生，現有可愛IP角色「大廟喵」引路。圖／桃園市都發局提供
桃園市都發局推舊城再生，現有可愛IP角色「大廟喵」引路。圖／桃園市都發局提供

桃園市都發局推舊城再生，現有可愛IP角色「大廟喵」引路。圖／桃園市都發局提供
桃園市都發局推舊城再生，現有可愛IP角色「大廟喵」引路。圖／桃園市都發局提供

桃園 明道 景福宮

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